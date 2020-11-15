【一劍浣春秋】最容易去當AV女優的日子是11月11日！為什麼？

才剛過去的11月11日，您是否又手滑敗家了？

沒錯，在商人的炒作下，11月11日變成所謂的「光棍節」，不管有錢沒錢有對象沒伴侶都要買些東西犒賞或安慰自己，但你知道11月11日對AV界也有特別的意義嗎？

那就是它告訴我們最容易去當AV女優的星座就是天蠍座，因為11月11日生日的女優一大堆！

農村出身的花音麗。 圖／翻攝自s-cute

有誰呢？比方說永遠的大前輩、現在有對雙胞胎的阿母「蒼井空」；比方說去年被看好會在台灣揚名天下、卻臨時辭退TRE台北國際成人展隨即引退的「園田美櫻」；比方說藝能資歷顯赫、在時尚雜誌擔任專屬模特兒還主持電視節目，卻因為談戀愛一蹶不振只能下海和男優啪啪啪的「七森莉莉」；還有還有，今年片子發個不停，從會下田耕作的鄉姑變成發片機器的剛毛女優「花音麗」ー這些女優不只可以湊好幾桌麻將了，甚至可以組一支明星隊去打棒球！

為什麼？為什麼這麼多在11月11日出生的女孩有志一同、選擇AV界成為發達的途徑？

來聽蒼井空是怎麼說的吧：在自傳中她說了，自己並不是東京人，而是來自神奈川一個偏僻的鄉下，那兒沒有高聳的大樓和五光十色的霓虹燈，只有一群為了進軍全國大賽而努力練球的湘北高中問題兒軍團；至於11月11日的生日呢？蒼井空是這麼說的：「11月11日並不是我的生日，但多年來影迷總在這天幫我慶生，所以我也當它是我的生日〜」

11月11日出生的蒼井空。 圖／翻攝自aoisola

所以啦，就是這麼回事，以蒼井空來說，她出身地是假的、生日是假的、甚至實際年齡都比拍片時公布的大三歲，一切的一切我們用兩個字來說就可以了：

「設定」。

是的，就和動漫一樣，每個女優都有她們的「人設」：拿蒼井空來說好了，她出道時的人設就是個東京出身、童顏巨乳的幼兒園保母，因為對性愛的好奇以及幼兒園少有能修幹的對象所以下海找性福；從中我們大概可以看出片商在盤算些什麼，首先，幼兒園保母可能是不少日本男子的性幻想對象，與蒼井空童顏巨乳的形象更是搭的不得了；再來，雖然光看她的臉和身材就足以讓男人充血，但要當偶像的話還是要給大家甜美的印象，所以片商和事務所又加了名為「對性愛充滿好奇心」的調味料，讓蒼井空可以在片中偶爾頑皮不受控、偶爾HIGH起來在床上當個主動進攻玩弄男人性感的小惡魔⋯⋯

一切的一切，都是為了攀登上AV界的頂峰啊！

11月11日出生的蒼井空。 圖／翻攝自aoisola

最後，為什麼大家都選擇11月11日呢？其實看AV女優的基本資料，你會發現有兩個日子生產了大量的AV女優，一個就是不久前才過去的11月11日，另一個則是3月3日，從這兩個日子你就知道事務所的用意，自然就是「好記」，11月11日很簡單，四個1，和廠商拿來做光棍節的意思是相同的；至於3月3日呢？除了一樣是相同的兩個數字很好記外，3月3日還是日本的女兒節，就和男生說自己是4月4日兒童節出生一樣，想忘掉都很難〜

這就是天蠍座出了這麼多AV女優的原因，也不用覺得被欺騙了，這一行首重的就是身分保密，公布出來的資料都是要防止有人猜出她們真正的身份，喜歡她們，就接受她們的人設吧！