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員警「10年挑戰」從男孩變肌肉男 網友驚呼：太帥了

聯合新聞網 / 綜合報導
新北市政府警察局臉書放上一名員警的「10年挑戰」對比照，讓網友們看了眼睛為之一亮。 圖／翻攝自「新北市政府警察局」臉書
新北市政府警察局臉書放上一名員警的「10年挑戰」對比照，讓網友們看了眼睛為之一亮。 圖／翻攝自「新北市政府警察局」臉書

去年在臉書上風靡一時的「10年挑戰（＃10yearschallenge）」，今年又開始火熱了起來，許多民眾甚至藝人、政治人物也紛紛秀出自己10年來的對比照片，人民保母警察也趕搭這波熱潮，新北市政府警察局就在臉書上PO出一名員警10年的差異照，讓許多網友看了驚豔不已。

新北市政府警察局官方臉書日前貼出一名三重分局員警2011年和今年2020年的照片，只見9年前的模樣相當青澀，身材臉型較為瘦長，而如今體格壯碩，臉型也較圓潤，髮型剪短後變得非常有型，和9年前相比判若兩人。

官網上還寫上員警的心聲「10年前，未來的藍圖還不是這麼的明確，只知道警察好像是憧憬；10年後，步步實踐穿上夢想的制服，我是一名保護市民的新北警。」

照片一出吸引所有網友的目光，許多人都直呼好帥，「太帥了，這樣不行喔」、「為何每次碰到臨檢都看不到這麼帥的警察？」、「左可愛右帥氣」、「變壯，變自信了」、「人要衣裝，穿上官服，好帥氣，更是一個暖警，辛苦了」；還有網友搞笑的說「感覺右邊的好像會去取締左邊的」、「左邊是屁孩，右邊是魔鬼筋肉男」。

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