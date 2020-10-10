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「黑皮膚版桐谷美玲」跨腿刷牙 網友喊：有夠軟Q

聯合新聞網 / 綜合報導
日本自由主播岡副麻希擁有傲人的柔軟度。圖擷取自IG
日本自由主播岡副麻希擁有傲人的柔軟度。圖擷取自IG

日本自由女主播岡副麻希，是日本演藝圈少有的小麥膚色正妹。因為外表酷似出演過「戀愛吸血鬼」和「女主角失格」的日劇女王桐谷美玲，因此被稱為「黑皮膚版桐谷美玲」。最近她在IG發一張新寫真照，引發網友的討論。

根據日本媒體「中日スポーツ」報導，1992年生的岡副麻希，出身自大阪，畢業於名校早稻田大學。擁有一身小麥膚色的她，還被媒體稱「黑過頭的記者」、「黑過頭的女主播」。岡副麻希熱愛運動，擅長水球、游泳，過去還曾拿過蹼泳錦標賽女子1500m項目拿下冠軍。

同時她也是忠實的棒球迷，在棒球名校大阪桐蔭就讀時，因為想對高中球兒們進行採訪，因此有了女主播的夢想。或許正是擅長運動，岡副麻希有著驚人的柔軟度，多次在各式媒體上大秀劈腿、一字馬等等高難度動作。

岡副麻希於10/30將發售她的最新寫真集，最近在個人IG上公開其中幾張做為宣傳，包括一張一邊刷牙，一邊高抬腿靠著浴缸的照片。網友看了紛紛表示「好可愛」、「有夠軟Q」、「腿好長啊」，顯示不只外貌，岡副柔軟身軀也相當受到粉絲注目。

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