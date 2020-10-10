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2020東京大學最帥校草選舉 決賽名單嚇傻網民：審美觀崩壞！

香港01 / 豆Jen／報導
2020東京大學校草選舉五強。（「JJ Net」圖片）
2020東京大學校草選舉五強。（「JJ Net」圖片）

踏入年尾，又到了日本的「選美季節」，不同大學的校花校草選舉正進行得如火如荼，在亞洲排行名列前茅的「東京大學」亦不例外。最近，東大公佈了「東京大學校草選舉2020（ミスター東大コンテスト2020）」的最後5強決賽名單，由於參賽者們的顏值相當「出眾」，有長髮猛男、疑似牛郎亂入，即在網上引起熱烈討論，有網民形容：「真的不是在搞笑嗎？」

「東京大學校草選舉2020（ミスター東大コンテスト2020）」由東京大學廣告研究會主辦，作為日本排行第一的頂級學府，大家都想一睹智慧與美貌並存的學霸帥哥。不過，今年的參賽者卻令人大跌眼鏡，最近主辦方公佈了最後5強決賽名單，並附上他們的宣傳照，網民看到後都表示非常失望，留言「這根本是車禍現場」、「東大沒有帥哥了嗎？」、「上天很公平」。

2020東京大學校草選舉五強。（「JJ Net」圖片）
2020東京大學校草選舉五強。（「JJ Net」圖片）

5位參賽者當中，最搶眼的是擁有黑色長髮的寺尾昌人，一頭微卷的秀髮與他剛陽的樣子完全不相配。他在社交平台分享自己的「美照」，只看背面的話還以為是個美女！雖然稱不上是超級帥哥，但有網民認為他剪短頭髮的話會是個型男，加上陽光幽默的性格，大部份人都視他為「冠軍候補人」！

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文章授權轉載自《香港01》

東京大學

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