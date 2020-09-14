場內是球后、場外是女神！美國最強女足球員將在英超登場

熱刺昨晚（13日）公布一宗轉會，震撼球壇——這支北倫敦勁旅宣布借用美國女足超級球星摩根（Alex Morgan）至年底，她將會在英格蘭女子超級聯賽（WSL）登場。

摩根可說是世界女子球壇最有名氣、也是其中一位最具實力的球星，她在2016/17球季助法甲的里昂成為三冠王（法甲冠軍、法國盃冠軍及歐聯冠軍）後，曾出戰2019年世界盃，自今年5月誕下女兒Charlie後就一直未有比賽。

今季升上女子超聯的熱刺，昨晚宣布成功羅致摩根，成為她產後第一擊，暫時簽約到今年年底，《ESPN》指其合約中有一條款，可讓她效力熱刺至明年5月。近年不少美國國腳到英超落班，熱刺陣中尚有另一美國國腳阿倫娜堅尼地（Alanna Kennedy），另外亦有4位美國2019世界盃冠軍成員，分散在曼聯及曼城。

31歲的摩根速度及射術俱首屈一指，她亦早已贏盡榮譽，2012倫敦奧運金牌、2015及2019世界盃冠軍、美國女足聯賽（NWSL）冠軍、歐聯冠軍等，早已盡收囊中；個人榮譽方面，她曾兩度獲選美國最佳足球員、也曾兩度入圍國際足協年度最佳女子球員最後3強，但分別敗予隊友雲芭芝（Abby Wambach）及韋冰露（Megan Rapinoe）。

晉身收入榜全賴廣告代言 力爭男女足同工同酬

摩根的名氣不止於球場內，她上月獲《福布斯》列為年度世界女子運動員中收入最高的第10位，其中首9名均是女子網球手，意味她在女子足壇一枝獨秀。當時《福布斯》指摩根的年薪為40萬美元，商業收入則達420萬美元，她曾為Nike、Panasonic、AT&T、麥當勞、P&G、可口可樂等國際企業任代言人。

由於女子足球員薪酬待遇與男子相去極遠，即使摩根已是全球薪酬最高的女足球員之一，年薪仍較部份頂級男子球星的周薪更低，她與韋冰露等美國女足隊友近年致力爭取「同工同酬」。

實現摩連奴願望？

有趣的是，熱刺在Facebook公布這宗轉會後，引來球迷熱烈反應，一晚過後已有逾28000個讚好，較熱刺對愛華頓的賽前訪問多出逾10倍。一眾「刺迷」驚喜之餘，留言欄更是精彩：「讓她加入男子隊吧！我們需要能贏冠軍的球員」、「她會是哈利卡尼的最佳候補」、「若她能跟卡尼和孫興慜一起比賽就好了」。

最有趣的，莫過於這個收購，正好呼應熱刺男子隊領隊摩連奴的願望，今季英超首戰的賽前記招上，摩連奴如是說：「我想要、也需要一個射手，我也想強調一點，球會知道我需要射手，他們也需要射手，我們會否簽到射手？我深深相信答案是會的」。許多「刺迷」不禁打趣道，熱刺簽入摩根，已經達成了摩連奴的心願。

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文章授權轉載自《香港01》