超狂！火辣高中女老師 另一身分讓人跌破眼鏡

一般人印象中老師的形象很既端莊又有書卷氣息，但澳洲有一名女老師不僅外型亮眼、身材姣好，私底下還有另一個身分就是「拳擊手」，顛覆了許多人想像。雖然兩種身分差異很大，但她都盡力做好自己本分，不僅拳擊場上擁有不敗戰績，也致力於關懷學生教育。

據《每日郵報》報導，這位澳洲的女老師名叫依班妮．布里吉斯（Ebanie Bridges），今年33歲，現在在雪梨一所高中教數學，因為她教學認真且相當關心學生，再加上外型亮麗，深獲學生喜愛。只不過看似平凡的她，私底下竟然還是個職業拳擊手，讓許多人都跌破眼鏡。

依班妮卸下老師身分後，還有另一個身分就是拳擊手。 圖擷自 Ebanie Bridges IG

依班妮目前在場上維持著不敗的戰績，她還有個響亮的名號叫做「金髮轟炸機（Blond Bomber）」，也時常在IG上PO出生活照和訓練照，擄獲了不少忠實粉絲。不過有粉絲提出奇怪的要求，例如有位英國粉絲想花500英鎊（大約新台幣1.9萬元）買她的二手訓練襪，一開始她將這段趣事貼在推特上，沒想到卻引起關注，反而成為她另類的「副業」，甚至還有人想買她沒有穿襪子的腳照片，讓她直呼超怪，好像在賣裸照一樣。

雖然在拳擊場上戰無不勝，但依班妮也沒有忘記自己是老師的本分，她致力於教育學生，在學校裡每週舉辦20週的拳擊課和生活指導研討會，來為那些受到欺負、有焦慮症的學生增加自信心。

依班妮表示會這樣做是因為學生時候也經歷過相同情況，所以現在才會想要做出回饋來幫助學生。她也坦承因為老師和拳擊手兩種不同身分而遭到異樣眼光，還好學生都非常力挺她，甚至還會去比賽會場中幫她加油。