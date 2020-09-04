快訊

加利指工業防護率99％比醫95％好 藥師：別被百分比騙

加利混充口罩流入宜蘭！今起至11日受理更換

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超狂！火辣高中女老師 另一身分讓人跌破眼鏡

聯合新聞網 / 綜合報導
依班妮在雪梨一所高中擔任數學老師。 圖擷自Ebanie Bridges IG
依班妮在雪梨一所高中擔任數學老師。 圖擷自Ebanie Bridges IG

一般人印象中老師的形象很既端莊又有書卷氣息，但澳洲有一名女老師不僅外型亮眼、身材姣好，私底下還有另一個身分就是「拳擊手」，顛覆了許多人想像。雖然兩種身分差異很大，但她都盡力做好自己本分，不僅拳擊場上擁有不敗戰績，也致力於關懷學生教育。

據《每日郵報》報導，這位澳洲的女老師名叫依班妮．布里吉斯（Ebanie Bridges），今年33歲，現在在雪梨一所高中教數學，因為她教學認真且相當關心學生，再加上外型亮麗，深獲學生喜愛。只不過看似平凡的她，私底下竟然還是個職業拳擊手，讓許多人都跌破眼鏡。

依班妮卸下老師身分後，還有另一個身分就是拳擊手。 圖擷自Ebanie Bridges IG
依班妮卸下老師身分後，還有另一個身分就是拳擊手。 圖擷自Ebanie Bridges IG

依班妮目前在場上維持著不敗的戰績，她還有個響亮的名號叫做「金髮轟炸機（Blond Bomber）」，也時常在IG上PO出生活照和訓練照，擄獲了不少忠實粉絲。不過有粉絲提出奇怪的要求，例如有位英國粉絲想花500英鎊（大約新台幣1.9萬元）買她的二手訓練襪，一開始她將這段趣事貼在推特上，沒想到卻引起關注，反而成為她另類的「副業」，甚至還有人想買她沒有穿襪子的腳照片，讓她直呼超怪，好像在賣裸照一樣。

雖然在拳擊場上戰無不勝，但依班妮也沒有忘記自己是老師的本分，她致力於教育學生，在學校裡每週舉辦20週的拳擊課和生活指導研討會，來為那些受到欺負、有焦慮症的學生增加自信心。

依班妮表示會這樣做是因為學生時候也經歷過相同情況，所以現在才會想要做出回饋來幫助學生。她也坦承因為老師和拳擊手兩種不同身分而遭到異樣眼光，還好學生都非常力挺她，甚至還會去比賽會場中幫她加油。

依班妮外型亮眼，擄獲不少粉絲的心。 圖擷自Ebanie Bridges IG
依班妮外型亮眼，擄獲不少粉絲的心。 圖擷自Ebanie Bridges IG

澳洲

相關新聞

【一劍浣春秋】今天相愛明天相殺！女優交情薄如紙

活動時要和女優聊什麼？這是很多朋友苦惱的問題。

超狂！火辣高中女老師 另一身分讓人跌破眼鏡

一般人印象中老師的形象很既端莊又有書卷氣息，但澳洲有一名女老師不僅外型亮眼、身材姣好，私底下還有另一個身分就是「拳擊手」，顛覆了許多人想像。雖然兩種身分差異很大，但她都盡力做好自己本分，不僅拳擊場上擁有不敗戰績，也致力於關懷學生教育。

「今晚，我想來點比基尼！」 日本拉麵千金火辣寫真爆紅

近期日本雜誌「週刊PLAYBOY」刊登一位寫真女郎「橋本萌花」的比基尼照，甜美長相與火辣身材立刻引發網友熱烈討論。

AV女優美背刺中文「檸檬水」 網笑翻：老外刺漢字通常很悲劇

全球刺青文化流行，不少人都會將對人生富有寓意的俗諺刺在身上，以時常勉勵自己。不過，其實許多俗諺都具有地方文化特色，若翻譯不恰當恐會造成詞不達意的窘境，令人哭笑不得。AV女優Riley Reid不只擁有火辣身材，連背後一串長長中文字刺青都令人不由得多看幾眼，原來就是想刺上俗諺卻翻譯不佳的一次實例。

可愛風網紅是學霸富二代！ 清純可愛、造型多變擄獲粉絲

可愛網紅是富二代之餘，竟然還就讀知名大學！能夠有如此3個組合於一身的人不多，就讀廈門大學的富二代網紅佘穎欣就是其中之一，她在不同社交媒體上使用不同網名，包括「殺豬飼料」、「蛇界猛女」、「SURYXIN」等，她因為外表可愛清純、造型多變，更是名校學生，擄獲了眾多粉絲。

2020香港小姐出爐！混血護理師奪冠：賽後最想吃叉燒飯

2020香港小姐選美比賽30日決賽落幕，由25歲的佳麗謝嘉怡奪下冠軍，謝嘉怡是出生在蘇格蘭的中英混血兒，原職業是護理師，曾赴非洲當醫療義工，她表示「比賽完肚子很餓，最想吃叉燒飯」。

【一劍浣春秋】真相大白！讓櫻美雪願意「尺度大開」的價碼是？

熟悉暗黑界的你，一定知道現在很流行「募資」！

墾丁「遛鹿妹」身材火辣 網友全暴動喊「看不見鹿」

夏天的墾丁大街時常出現穿著清涼的辣妹，但這張正妹在墾丁大街上遛鹿的照片卻讓男性網友全暴動了，他們注意的當然不是吃著西瓜的可愛梅花鹿，而是這位「遛鹿妹」的姣好身材。

【一劍浣春秋】上半年誰最強？ AV界三大新人準備接班！

雖然常常看到有人感嘆「新不如舊」，不過對日本暗黑界的片商來說新人是非常重要的一環，甚至可以這麼說，誰掌握最多的新人誰就是這一行的王者：

網友挖出日本大學2017年校草照！眾驚嘆：實在是太高水準

多年前，香港舉辦《YES！》校草選舉，瘋靡一時，當時許多學生妹都很期待雜誌上會出現帥哥。日本也有選校草文化，每年各地大學與高中都會選出校花、校草，通常都由俊男美女當選，但神奈川大學的校草選舉結果，卻在Twitter引起網民熱烈討論。

曾因色情短片流出引退 日本寫真女星換名再出道人氣更勝

不時有女藝人因捲入色情短片流出的風波而影響星途，日本寫真女星石原佑里子曾經流出色情短片被迫閃電引退，其後重新振作並以另一名字「Coco」再次出道，轉型成為一名Dancer，重新出發的她除與之前一樣可愛，更多了一份成熟的女人味！

【一劍浣春秋】連拍片也不要！讓男優敬而遠之的女優是？

熟悉日本暗黑界的你，一定知道女優可以拒絕和自己不喜歡的男優同台演出！

熱門新聞

逛全聯見「安全帽」迅速買單 隱藏功能曝光網讚：超實用！

她分享屏東「50元早餐」份量超足 網不解：搭的有點怪！

「今晚，我想來點比基尼！」 日本拉麵千金火辣寫真爆紅

辣又香！全聯「這款泡麵」被推爆 老饕讚：已回購N袋

南投知名廟宇用電腦字體設計對聯 網友嘆：數位製造風險

特製宵夜！吐司「擺滿35顆蛤蜊」 網反胃：天理不容的搭配

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。