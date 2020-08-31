2020香港小姐出爐！混血護理師奪冠：賽後最想吃叉燒飯

2020香港小姐選美比賽30日決賽落幕，由25歲的佳麗謝嘉怡奪下冠軍，謝嘉怡是出生在蘇格蘭的中英混血兒，原職業是護理師，曾赴非洲當醫療義工，她表示「比賽完肚子很餓，最想吃叉燒飯」。

根據《晴報》報導，年度選美盛事「2020香港小姐競選決賽」於30日完美落幕，謝嘉怡（Lisa）勇奪冠軍，她受訪時表示，當宣佈是她奪冠時她難以置信，並說「我真的沒想到我會贏，因為我的廣東話講得很差」。

謝嘉怡表示，她想學廣東話，也想學中文，因此希望能留在香港發展。她透露，曾有5、6位男生追求她，不過她現在仍是單身。被問到比完賽有沒有最想吃的東西，她回應「好想吃叉燒飯，希望爸爸可以幫我買叉燒飯，好餓」。

據了解，謝嘉怡是出生在蘇格蘭的中英混血兒，參賽前的職業是護理師，過去曾赴非洲醫院擔任義工，此外她也很喜歡游泳、騎馬、健身等等。