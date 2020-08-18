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網友挖出日本大學2017年校草照！眾驚嘆：實在是太高水準

香港01 / 沉默是柑
幾年前，日本神奈川大學舉辦校草選舉，沒想到選舉結果令網友相當意外，冠軍由搞笑系男子高橋讓（金髮者）獲得，引發熱議。圖擷自Twitter @jindai_mister_3
幾年前，日本神奈川大學舉辦校草選舉，沒想到選舉結果令網友相當意外，冠軍由搞笑系男子高橋讓（金髮者）獲得，引發熱議。圖擷自Twitter @jindai_mister_3

多年前，香港舉辦《YES！》校草選舉，瘋靡一時，當時許多學生妹都很期待雜誌上會出現帥哥。日本也有選校草文化，每年各地大學與高中都會選出校花、校草，通常都由俊男美女當選，但神奈川大學的校草選舉結果，卻在Twitter引起網民熱烈討論。

最近，日本Twitter有網民轉發2017年神奈川大學校草選舉的照片，並表示「實在太高水準了！」引起網民熱議。該選舉有3名侯選人，一名是擁有清爽笑容的陽光男兒，另一名則是氣質文靜、時而散發憂鬱感的鹽系（指外表具清新感、無害的樣子）男子，2人獲得頗高評價。

然而，該次選舉獲得冠軍的竟是一位身型略胖、臉部時常擺出誇張表情的搞笑系男子高橋讓。他的參賽宣傳照有別於一般參賽者，他賣力擺出動漫角色的劇中動作，相當引人注目。

為何高橋讓能贏得笑草冠軍？有不少網友表示，雖然他不是帥哥，但認為他個性很好、有成為搞笑藝人的潛質，更有人說他像「肥版手越祐也」，反倒是高橋讓本人不太在意別人對他的評價。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 校花

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