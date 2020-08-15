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曾因色情短片流出引退 日本寫真女星換名再出道人氣更勝

香港01 / 卓柏安／報導
日本寫真女星石原佑里子曾經流出色情短片而閃電引退，其後重新振作並以另一名字「Coco」再次出道。圖擷自IG
日本寫真女星石原佑里子曾經流出色情短片而閃電引退，其後重新振作並以另一名字「Coco」再次出道。圖擷自IG

不時有女藝人因捲入色情短片流出的風波而影響星途，日本寫真女星石原佑里子曾經流出色情短片被迫閃電引退，其後重新振作並以另一名字「Coco」再次出道，轉型成為一名Dancer，重新出發的她除與之前一樣可愛，更多了一份成熟的女人味！

Coco以石原佑里子的名字首次出道時，曾獲「日本第一美乳女大學生」的稱號，拍攝的寫真更得到為2015年湘南小姐（ミス湘南）的最佳寫真賞，當前途應該一片光明的時候，她在2017年卻因為在大型色情短片網站上有一條長達半小時的色情短片流出而被迫引退，令當時才剛推出的寫真DVD「お願い! ゆりりん」在無預告之下變成收山作。

重整旗鼓後，她以「Coco」的新名字再次出道，現在是バーレスク東京（Burlesque Tokyo）旗下的一名Dancer。比起數年前的她，身材依舊豐滿又有曲線，樣子可愛得來更有女人味！如今其IG已擁有超過33萬名粉絲，果然成功東山再起！

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文章授權轉載自《香港01》

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