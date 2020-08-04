快訊

直播／今增1例新冠肺炎境外移入 菲律賓普篩後第10例現蹤

父親一怒掌摑 美魔女羅霈穎變「東區羅姐」致富傳奇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北捷透明溼身女被看光光 好心勸卻換來一句「我故意的」

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為台北捷運站內月台人潮。記者林俊良／攝影
圖為台北捷運站內月台人潮。記者林俊良／攝影

一名男網友在Dcard發文指出，近日早上上班剛好碰到下雨天，搭捷運時，發現一位陌生女子衣褲非常透明，當下他以為是外頭下大雨的緣故，導致她身上衣服全溼，因為實在透明到基本上眼睛一看就能很清楚地看到內在美。

他心想這位女子若是知道自己衣服已經透到都被看光光了，一定會非常尷尬。所以這名男網友決定在下車前告訴對方，他鼓起勇氣用極小聲的口氣跟她說，「妳的褲子有點透明，可能是因為下雨，只是提醒妳一下，怕妳不知道。」

不過他表示，自己在話講出口的瞬間就後悔了，因為現場氣氛真的很令人難為情，「何必呢？到底在講什麼，好想把自己打死。」而且對方一開始聽完他的話還有點錯愕，因為她聽完後完全沒講話。

緊接著，她露出了一抹不知是溫暖還是開朗的微笑，用更小小聲的聲音湊到他肩膀旁對他說「我那個是故意的」，這名男網友更困惑了，因為他原本還以為她會稱讚他很貼心，結果並不是，他只好趕緊向對方說對不起，然後趕快逃離現場。

底下則有網友同樣感到疑惑說「這年代女生很難揣測」、「呃~到底什麼心態才想被人看光光」、「還好她沒對你喊變態」、「她應該是幫自己找個台階下」。

但也有其他人猜測那女的可能是剛從夜店出來，「現在很多女生都會這樣穿」、「新款的流行服飾吧？故意做成這麼透明的」、「這是一種小性感」、「會不會其實是安全褲？」、「她在誘惑你搭訕她」，還有人稱讚這名男網友很好，是名暖男。

延伸閱讀

民汐線二期通過環評 拚後年動工

外籍乘客搭北捷拒戴口罩釀口角 網友譏：去她旁邊咳嗽

噁！屁孩到大賣場開乳製品偷喝 喝完擺回架上還發文炫耀

點外送不註明送餐樓層！外送員、社區保全氣到互槓

相關新聞

北捷透明溼身女被看光光 好心勸卻換來一句「我故意的」

一名男網友在Dcard發文指出，近日早上上班剛好碰到下雨天，搭捷運時，發現一位陌生女子衣褲非常透明，當下他以為是外頭下大雨的緣故，導致她身上衣服全溼，因為實在透明到基本上眼睛一看就能很清楚地看到內在美。

緬甸少女腰圍僅13.7吋！堅稱無P圖身材純天然 目標挑戰健力士

女士們大多希望腰圍愈細愈好，但過份地細亦絕非好事。緬甸女子蘇娜英（Su Naing）以只有13.7吋的腰圍見稱，身材誇張得令人或多或少有點不安。蘇娜英表示，她的照片絕無加工，身體也是百分百天然，她的目標更是打破世界最幼腰圍紀錄的13吋。

【一劍浣春秋】從千萬服裝到快時尚⋯來看AV女優的衣服品味！

雖然大家可能比較習慣她們沒穿衣服的模樣，在網路上更是有很多人說自己「認不得穿衣服的AV女優」，不過之前女優來台非常頻繁，相信很多人也看過她們私服的樣子，所以這一篇就讓我們看看她們的衣服品味吧！

傻萌氣質配上魔鬼身材 泰國網紅吸55萬粉絲

即使戴上眼鏡一樣可以美艷動人！這次要為大家介紹一位打扮和風格都算是少見的泰國網紅「kwan.lc」，除了特出的身材，她最強大的地方就是出鏡時總是戴上一副圓框眼鏡，但卻沒有一點老土的味道，反而更襯托出一種呆萌的可愛氣質，加上其無可挑剔的身材，想必成為各位男士的理想女友Type！

大眼美女社長！北海道傳說級女公關 引退轉行經營美容業

日本三大紅燈區當中，位於北海道札幌的薄野被稱為亞洲最北端的紅燈區。在這裡，曾經流傳過日本女公關界的傳說：椎名美月。

越南爆肌美女日操6小時 懶理被嘲「壯過男人」只想獲獎

男子有肌肉會被稱健碩，但女生熱愛健身，操練出一身肌肉卻未必被稱讚。21歲越南女子Trần Thi Ny熱愛健身、擁有6塊腹肌及鋼條般的健美身形，曾引來中國媒體報導，更被稱為「越南肌肉娃娃」，同時也有「金剛芭比」的稱號。健美身型引來關注但也惹來嘲諷，例如有人形容她「比男人更男人」，又指沒有人敢娶她，但她仍沒有理會閒言，努力向健身界獎項邁進。

國境之南街頭直擊一群辣妹只穿比基尼騎車 美背一覽無遺

國內新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，又正值暑假旅遊旺季，各地出現許多報復性出遊的民眾，連墾丁也湧入大批人潮。有網友近日搭乘客運，在車上直擊眼前出現許多比基尼辣妹停等紅燈的畫面，養眼程度引發許多網友暴動。

【一劍浣春秋】傳波多野結衣去整型…AV界真的沒有天然美女？

AV女優那麼多，你喜歡哪一型的？

女模秀「史上最性感連身泳衣」 網看呆傻問：這泳衣還口罩？

夏天到了，不少女孩喜歡穿著比基尼到海邊玩水。不過有些人的父母可能也會像美國女模卡莉（Haley Kalil）的媽媽一樣，認為比基尼太過暴露，希望女兒穿連身泳衣拍攝就好。於是卡莉就穿上一件「史上最性感連身泳衣」，能完美兼顧媽媽的期望和工作需求。

澎湖計程車女司機顏值破表 網心動喊：馬上團揪包車出遊

現今國內疫情趨緩，許多民眾把握暑假熱潮前往各縣市旅遊。近來澎湖就吸引大批旅客出遊，沒想到一名到澎湖旅遊的網友光是坐上計程車就大開眼界，原來計程車司機是位長腿正妹，讓他驚豔到大喊「只能說讓我去外島心情好到不行！」

【一劍浣春秋】搞出怒火！那些年、合作到翻臉的男女優們

雖然是一次為限的淫幕情人，但男女優真的做完就兩不相干、直到下次在片場再相會嗎？

日本棉花糖女孩佼佼者 能美真奈用H Cup加童顏外表成功突圍

「棉花糖女孩」是指胖嘟嘟、比較有肉地的女生，「棉花糖女孩」近年大行其道，日本寫真女星能美真奈（ぷにたん）就是當中的佼佼者之一，她除了樣子甜美之外，微胖及H級的身材更是令她打出名堂的成功要素，加上在IG帳號大曬性感風格，已經為她狂吸多達16.8萬名粉絲！

熱門新聞

這縣市觀光人潮比宜蘭還誇張 名店全在排隊超崩潰

噁！屁孩到大賣場開乳製品偷喝 喝完擺回架上還發文炫耀

阿里山火車玻璃反射竟見清朝人臉 引網討論：回憶的照片

網問日本神社跟台灣陰廟哪個更陰？ 得到答案超意外

他看前車通過淹水路段跟著過 下秒變漂浮車網笑翻

北捷透明溼身女被看光光 好心勸卻換來一句「我故意的」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。