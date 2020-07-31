快訊

李登輝辭世：賡續台灣人使命，不世出的政治家

檢調搜4立委辦查賄 13時45分帶兩箱證物離開立院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【一劍浣春秋】從千萬服裝到快時尚⋯來看AV女優的衣服品味！

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
低調的橋本有菜。 圖／翻攝自twitter
低調的橋本有菜。 圖／翻攝自twitter

雖然大家可能比較習慣她們沒穿衣服的模樣，在網路上更是有很多人說自己「認不得穿衣服的AV女優」，不過之前女優來台非常頻繁，相信很多人也看過她們私服的樣子，所以這一篇就讓我們看看她們的衣服品味吧！

講到女優的穿衣哲學，首先當然要提的就是明日花綺羅－－為什麼呢？當她還是暗黑第一天團惠比壽麝香葡萄一員的時候，有一集她在節目上介紹自己的行頭，結果大家算了一算，哇靠，她全身上下的衣服竟然值一千萬日幣（約台幣280萬）！

這不是人肉賓士了嗎？所以很多人就吐槽：「這一定是節目效果，唬爛的啦！」

全身行頭千萬日幣的明日花。 圖／翻攝自twitter
全身行頭千萬日幣的明日花。 圖／翻攝自twitter

是這樣嗎？

她來過台灣也好幾次了，先不管她近期發展愈來愈成功讓人不知道她的極限在哪，兩三年前來參加TRE台北國際成人展時就能感受到她的貴氣逼人，全身上下不是潮牌就是精品，而且個個貴得要你命三千；此外明日花和某些女優就準備一套很貴的衣服要參加慶功宴不同，她天天都換不一樣的打扮，連手提包都有好幾個，今天用完LV明天就是Gucci後天還有Supreme，就連到了機場免稅店都還大買一番，也難怪不只AV女優現在就連年輕女孩都視明日花為偶像，如果可以和她一樣每天打扮得漂漂亮亮的又揮金如土，那去整形拍AV又怎樣？

那，還有人像明日花一樣滿身精品嗎？

一身名牌的日向真凜。 圖／翻攝自twitter
一身名牌的日向真凜。 圖／翻攝自twitter

其實最頂尖的S級女優收入都很高，只是要看要不要高調：號稱是藝能人，身材高桃有模特兒水準的日向真凜也是精品的愛好者，喜歡在網上分享美照的她總是不吝於展現自己的收藏，就是要讓你感受到無與倫比的貴氣；至於其他的女優則大多選擇低調，不會像明日花綺羅和日向真凜那麼招搖，像明里紬想買一個Gucci的帽子可是考慮了好久還不太敢戴出門，橋本有菜則是鍾情比較低調的品牌如YSL然後把錢砸在高跟鞋上，打扮只要可愛就可以了〜

但也有人對精品興趣不大，像近來人氣急漲的前地方電視台主播「山岸逢花」就完全不迷信名牌，她最喜歡的品牌是快時尚的ZARA，因為很清楚怎麼穿才有品味，所以每次公開現身時大家都覺得她很端莊很有氣質不會嫌棄她穿得很廉價；另一位被稱為是「神新人」的加美杏奈也是快時尚的愛好者，所有品牌中她最喜歡Uniqlo，不僅常去挑自己喜歡的款式也常在網上分享自己的穿搭，頗受影迷好評。

穿快時尚的山岸逢花。 圖／翻攝自twitter
穿快時尚的山岸逢花。 圖／翻攝自twitter

至於等級再低一等的女優很多人就對打扮就那麼講究了ー當然不是說她們隨便穿或是乾脆不要穿，日本女孩大多有自己的穿衣哲學，只是她們會用更節省的方式把自己打扮得漂漂亮亮的。只是總而言之言而總之，女優在穿搭打扮上的花費與她們在業界的等級有很大的關係，如果收入像明日花或三上一樣高，覺得那些快時尚只是地攤價的話或是對某些精品情有獨鍾那你自然就用比較華麗的方式出場，但如果你收入沒有那個水準耍不了闊那自然只能從便宜的品牌找合適的衣服，當然，最重要的還是人設，如果你要扮演的是109辣妹的角色那你自然不能去「青山の洋服」買西裝，所以如何在公開亮相的活動挑選最適合自己的打扮，穿得漂亮又不至於太廉價，對某女優來說比把戲啪好都燒腦啊⋯⋯

低調的明里紬。 圖／翻攝自twitter
低調的明里紬。 圖／翻攝自twitter

相關新聞

【一劍浣春秋】從千萬服裝到快時尚⋯來看AV女優的衣服品味！

雖然大家可能比較習慣她們沒穿衣服的模樣，在網路上更是有很多人說自己「認不得穿衣服的AV女優」，不過之前女優來台非常頻繁，相信很多人也看過她們私服的樣子，所以這一篇就讓我們看看她們的衣服品味吧！

傻萌氣質配上魔鬼身材 泰國網紅吸55萬粉絲

即使戴上眼鏡一樣可以美艷動人！這次要為大家介紹一位打扮和風格都算是少見的泰國網紅「kwan.lc」，除了特出的身材，她最強大的地方就是出鏡時總是戴上一副圓框眼鏡，但卻沒有一點老土的味道，反而更襯托出一種呆萌的可愛氣質，加上其無可挑剔的身材，想必成為各位男士的理想女友Type！

大眼美女社長！北海道傳說級女公關 引退轉行經營美容業

日本三大紅燈區當中，位於北海道札幌的薄野被稱為亞洲最北端的紅燈區。在這裡，曾經流傳過日本女公關界的傳說：椎名美月。

越南爆肌美女日操6小時 懶理被嘲「壯過男人」只想獲獎

男子有肌肉會被稱健碩，但女生熱愛健身，操練出一身肌肉卻未必被稱讚。21歲越南女子Trần Thi Ny熱愛健身、擁有6塊腹肌及鋼條般的健美身形，曾引來中國媒體報導，更被稱為「越南肌肉娃娃」，同時也有「金剛芭比」的稱號。健美身型引來關注但也惹來嘲諷，例如有人形容她「比男人更男人」，又指沒有人敢娶她，但她仍沒有理會閒言，努力向健身界獎項邁進。

國境之南街頭直擊一群辣妹只穿比基尼騎車 美背一覽無遺

國內新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，又正值暑假旅遊旺季，各地出現許多報復性出遊的民眾，連墾丁也湧入大批人潮。有網友近日搭乘客運，在車上直擊眼前出現許多比基尼辣妹停等紅燈的畫面，養眼程度引發許多網友暴動。

【一劍浣春秋】傳波多野結衣去整型…AV界真的沒有天然美女？

AV女優那麼多，你喜歡哪一型的？

女模秀「史上最性感連身泳衣」 網看呆傻問：這泳衣還口罩？

夏天到了，不少女孩喜歡穿著比基尼到海邊玩水。不過有些人的父母可能也會像美國女模卡莉（Haley Kalil）的媽媽一樣，認為比基尼太過暴露，希望女兒穿連身泳衣拍攝就好。於是卡莉就穿上一件「史上最性感連身泳衣」，能完美兼顧媽媽的期望和工作需求。

澎湖計程車女司機顏值破表 網心動喊：馬上團揪包車出遊

現今國內疫情趨緩，許多民眾把握暑假熱潮前往各縣市旅遊。近來澎湖就吸引大批旅客出遊，沒想到一名到澎湖旅遊的網友光是坐上計程車就大開眼界，原來計程車司機是位長腿正妹，讓他驚豔到大喊「只能說讓我去外島心情好到不行！」

【一劍浣春秋】搞出怒火！那些年、合作到翻臉的男女優們

雖然是一次為限的淫幕情人，但男女優真的做完就兩不相干、直到下次在片場再相會嗎？

日本棉花糖女孩佼佼者 能美真奈用H Cup加童顏外表成功突圍

「棉花糖女孩」是指胖嘟嘟、比較有肉地的女生，「棉花糖女孩」近年大行其道，日本寫真女星能美真奈（ぷにたん）就是當中的佼佼者之一，她除了樣子甜美之外，微胖及H級的身材更是令她打出名堂的成功要素，加上在IG帳號大曬性感風格，已經為她狂吸多達16.8萬名粉絲！

【一劍浣春秋】蒼井空大爆AV界內幕 女優年齡攏是假？

為了自傳，被稱為蒼老師的蒼井空真的拼了！

逆天基因！她曬比基尼辣嬤背孫照 網驚呼不科學

隨著運動風氣盛行以及保養技術日新月異的幫助下，越來越多人即使年過4、50歲，臉蛋、身材看起來仍如同20多歲的年輕人。有網友在臉書「爆廢公社」貼出一張比基尼女子背著男孩的照片，原以為是母子天倫樂，想不到照片中的比基尼女子竟是原PO媽媽，而小孩是原PO兒子，和傳統印象的阿嬤形象不符的外表...

熱門新聞

小弟弟「超快樂」暑假計畫曝光！ 網一看笑歪： 全不浪費時間

中威力彩頭獎後立刻不幹？ 多數網友不辭：不只是為了錢

吃沙拉牙齒斷裂花5萬植牙 「肇事兇手」超意外網驚有陰影了

請男友買麥當勞等1hr事後還邀功 網一看笑了：金拱門精算師

台灣何時開始輸韓國？ 網慘曝「關鍵點」：早就被超車

她模仿徐佳瑩曬「單身手冊」 網一看全跪：根本雙胞胎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。