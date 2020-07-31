【一劍浣春秋】從千萬服裝到快時尚⋯來看AV女優的衣服品味！

雖然大家可能比較習慣她們沒穿衣服的模樣，在網路上更是有很多人說自己「認不得穿衣服的AV女優」，不過之前女優來台非常頻繁，相信很多人也看過她們私服的樣子，所以這一篇就讓我們看看她們的衣服品味吧！

講到女優的穿衣哲學，首先當然要提的就是明日花綺羅－－為什麼呢？當她還是暗黑第一天團惠比壽麝香葡萄一員的時候，有一集她在節目上介紹自己的行頭，結果大家算了一算，哇靠，她全身上下的衣服竟然值一千萬日幣（約台幣280萬）！

這不是人肉賓士了嗎？所以很多人就吐槽：「這一定是節目效果，唬爛的啦！」

全身行頭千萬日幣的明日花。 圖／翻攝自twitter

是這樣嗎？

她來過台灣也好幾次了，先不管她近期發展愈來愈成功讓人不知道她的極限在哪，兩三年前來參加TRE台北國際成人展時就能感受到她的貴氣逼人，全身上下不是潮牌就是精品，而且個個貴得要你命三千；此外明日花和某些女優就準備一套很貴的衣服要參加慶功宴不同，她天天都換不一樣的打扮，連手提包都有好幾個，今天用完LV明天就是Gucci後天還有Supreme，就連到了機場免稅店都還大買一番，也難怪不只AV女優現在就連年輕女孩都視明日花為偶像，如果可以和她一樣每天打扮得漂漂亮亮的又揮金如土，那去整形拍AV又怎樣？

那，還有人像明日花一樣滿身精品嗎？

一身名牌的日向真凜。 圖／翻攝自twitter

其實最頂尖的S級女優收入都很高，只是要看要不要高調：號稱是藝能人，身材高桃有模特兒水準的日向真凜也是精品的愛好者，喜歡在網上分享美照的她總是不吝於展現自己的收藏，就是要讓你感受到無與倫比的貴氣；至於其他的女優則大多選擇低調，不會像明日花綺羅和日向真凜那麼招搖，像明里紬想買一個Gucci的帽子可是考慮了好久還不太敢戴出門，橋本有菜則是鍾情比較低調的品牌如YSL然後把錢砸在高跟鞋上，打扮只要可愛就可以了〜

但也有人對精品興趣不大，像近來人氣急漲的前地方電視台主播「山岸逢花」就完全不迷信名牌，她最喜歡的品牌是快時尚的ZARA，因為很清楚怎麼穿才有品味，所以每次公開現身時大家都覺得她很端莊很有氣質不會嫌棄她穿得很廉價；另一位被稱為是「神新人」的加美杏奈也是快時尚的愛好者，所有品牌中她最喜歡Uniqlo，不僅常去挑自己喜歡的款式也常在網上分享自己的穿搭，頗受影迷好評。

穿快時尚的山岸逢花。 圖／翻攝自twitter

至於等級再低一等的女優很多人就對打扮就那麼講究了ー當然不是說她們隨便穿或是乾脆不要穿，日本女孩大多有自己的穿衣哲學，只是她們會用更節省的方式把自己打扮得漂漂亮亮的。只是總而言之言而總之，女優在穿搭打扮上的花費與她們在業界的等級有很大的關係，如果收入像明日花或三上一樣高，覺得那些快時尚只是地攤價的話或是對某些精品情有獨鍾那你自然就用比較華麗的方式出場，但如果你收入沒有那個水準耍不了闊那自然只能從便宜的品牌找合適的衣服，當然，最重要的還是人設，如果你要扮演的是109辣妹的角色那你自然不能去「青山の洋服」買西裝，所以如何在公開亮相的活動挑選最適合自己的打扮，穿得漂亮又不至於太廉價，對某女優來說比把戲啪好都燒腦啊⋯⋯