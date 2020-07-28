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越南爆肌美女日操6小時 懶理被嘲「壯過男人」只想獲獎

香港01 / 向樂高
Trần Thi Ny在3年前開始接觸健身，現在已經是健美選手兼健身教練。（Ny Ny Trần fb圖片）
Trần Thi Ny在3年前開始接觸健身，現在已經是健美選手兼健身教練。（Ny Ny Trần fb圖片）

男子有肌肉會被稱健碩，但女生熱愛健身，操練出一身肌肉卻未必被稱讚。21歲越南女子Trần Thi Ny熱愛健身、擁有6塊腹肌及鋼條般的健美身形，曾引來中國媒體報導，更被稱為「越南肌肉娃娃」，同時也有「金剛芭比」的稱號。健美身型引來關注但也惹來嘲諷，例如有人形容她「比男人更男人」，又指沒有人敢娶她，但她仍沒有理會閒言，努力向健身界獎項邁進。

Trần Thi Ny樣子相當甜美，但擁有似乎不合比例的健碩身型，原來她在3年前才開始接觸健身，剛開始時並不熱愛，當時她只重42公斤（約92磅），而且經常生病，為了強健體魄開始去健身房鍛煉身體。到了健身房，她並不如其他女生般只想有苗條的纖腰，相反是渴望鍛練出肌肉改善健康狀況，後來她看到其他人參加健美比賽，開始被選手們的體態吸引，於是加強訓練，自己也開始參賽。

現在Trần Thi Ny已是健美選手兼健身教練，每天花至少4至6個小時練習，她對飲食也非常嚴謹，限制攝取澱粉質，完全不吃糖、鹽，只吃雞胸肉、魚、雞蛋和蔬菜水果，並添加蛋白質以增加肌肉。

Trần Thi Ny每天花至少4至6個小時練習，她對飲食也非常嚴謹。（Ny Ny Trần fb圖片）
Trần Thi Ny每天花至少4至6個小時練習，她對飲食也非常嚴謹。（Ny Ny Trần fb圖片）

從2018年開始，Trần Thi Ny在不同的健美比賽都有出色的成績，更希望日後可加入國家隊。並經常在社交網站上分享照片，而這些照片通常都是在健身室拍攝，可見她非常努力鍛練，而她的臉書（facebook）已有1.8萬人按讚。

Trần Thi Nyu樣子甜美，化妝後十分有女人味，與她在健身室的形象截然不同。（Ny Ny Trần fb圖片）
Trần Thi Nyu樣子甜美，化妝後十分有女人味，與她在健身室的形象截然不同。（Ny Ny Trần fb圖片）

不過，健碩的身型除了帶來掌聲，也引來一些負面的評論，例如指她「身體不好看」、「比男人更男人」，而其家人及親友也不看好，父母更強烈反對，指她這樣會「嫁不出去」，令她面對不少壓力。

Trần Thi Ny沒有被這些負面因素擊倒，表示會繼續練習並向獲取獎牌方向努力，「作為健美運動員，我不在乎人們的眼神和想法。我所關心的只是我自己的努力和努力」。

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文章授權轉載自《香港01》

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