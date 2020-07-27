國境之南街頭直擊一群辣妹只穿比基尼騎車 美背一覽無遺

國內新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，又正值暑假旅遊旺季，各地出現許多報復性出遊的民眾，連墾丁也湧入大批人潮。有網友近日搭乘客運，在車上直擊眼前出現許多比基尼辣妹停等紅燈的畫面，養眼程度引發許多網友暴動。

發文的網友在臉書社團爆廢公社寫說「國境之南的夏天就是要這樣子。」只見他拍下的畫面當中，機車停等區有三位機車女騎士全身只穿著比基尼泳衣，與一旁安全帽底下還戴著遮陽帽，穿長袖衣褲的女騎士形成超強烈對比。

不少網友看了紛紛留言大喊眼睛吃冰淇淋，還有人說旁邊包得緊緊的女騎士一看就覺得是當地人，比基尼辣妹就是一群剛去海邊浮潛完的外地遊客。還有人開玩笑說「我決定要去恆春養老」、「南部都這麼開心」、「該去墾丁走走了」、「馬上叫車南下」、「看起來像是墾丁後壁湖那邊」、「這才是墾丁啊」、「小麥膚色很可以！」

不過也有人覺得穿這樣騎車實在太曬了，至少要再搭一件薄罩衫，「這屁股蛋直接黏在座墊上會燙傷吧？」、「騎回去皮膚馬上脫皮一層」、「防曬沒做好會很慘」、「穿這樣騎車其實更熱，根本火烤。」

而針對光天化日大馬路上出現這樣的畫面，也有人認為這沒什麼，因為換個場景到綠島，街上也都是類似的風景，夏天這樣很正常，而且對開車到當地的司機來說，應該是很習以為常了。