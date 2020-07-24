【一劍浣春秋】傳波多野結衣去整型…AV界真的沒有天然美女？

AV女優那麼多，你喜歡哪一型的？

是長得漂亮的？是身材火辣的？還是技巧一流的功夫茶？正所謂什麼樣的人玩什麼樣的鳥，這個問題沒有標準答案；只是現在有很多朋友在抱怨，不管是環肥還是燕瘦，這年頭日本暗黑界的天然美女似乎愈來愈少了？

如果你也這麼想，那就⋯⋯對了！

整完變人氣王的深田。 圖／翻攝自twitter

沒錯，不管是出道前還是出道後，女優會進醫美診所保養或改造的比例確實愈來愈高，據經紀人所言，現在日本暗黑界大約有一半的女優有修修臉或是讓胸前一夜長大的經驗，但應該很多人認為那只是保守估計，實際上應該有更多女優動過刀子。

隨便舉個例子，像AV界的推持王、已經有超過140萬人追蹤的深田詠美就是在全身大修後重出江湖，從業界二三線的女優一躍成為社群達人；而另一位人氣女優「橋本有菜」雖然超漂亮有明星味，但現在每次發表作品總有人嫌她把鼻子弄壞了；更不要說老大姐「明日花綺羅」了，她整型整到成了全日本少女都想整成她那個樣子也真是世界奇觀；而最近成了影迷們矛頭的則是指向了波多野結衣，有人覺得她臉愈來愈塑膠，只希望她別想不開連胸部都去加矽膠⋯⋯

被嫌鼻子壞了的橋本有菜。 圖／翻攝自faleno

為什麼？好好的別挨刀子不行嗎？難道大家不知道蔡燕萍老師說「天然ㄟ尚好」、「自然就是美」嗎？

其實最重要的就是明日花綺羅和深田詠美實在太成功，一個是從AV女優轉職成為實業家，自有服飾品牌賣到沒天理，揮金如土還交演藝圈男友，活脫是人生勝利組；另一個則是人氣暴升把三上悠亞也甩在後頭還成為醫美診所的代言人兼總監，她們都是在全身大改後迎向成功，而且最重要的是兩人都還被不少影迷嫌整得不怎麼樣；但看到她們改造完也改了運，在愈來愈多人愛水不只不怕流鼻水而且還不怕痛的情況下自然會想好好效法她們〜

轉型大成功的明日花。 圖／翻攝自twitter

還有一點也是很重要的，那就是「根本沒那麼多美女要加入AV界」！

這不是開玩笑的，女優會想加入AV界大多和她們無法當上班族有關。有些人是書讀得太差、有些人則是像新人女優流川帆波一樣有過動或是其他先天性的問題，還有人是社交恐懼人一多就心煩⋯⋯不管是為了什麼理由當女優，大家都要知道其實這群會下海的女優並不是每個都好看又好幹，所以打從飯島愛出道的那個年代AV界就和整型診所有很好的關係，臉不行就去打還我漂漂拳，奶太小就塞顆壘球進去，就是要讓女優進化到能夠上鏡頭的程度。

葵司的胸部是很多人的遺憾。 圖／翻攝自s1s1s1

最後的最後還有一個目的，就是要保護女優，不要讓她們太快被鍵盤柯南們破解身分－－眾所皆知，在進入網路時代後，雖然AV界還是以東京的秋葉原為主要活動的區域，但只要你想看片那只要動動手指然後再握住下面的操縱桿就行。也就因為如此，所以除了基本資料大改，外片商和經紀公司也都會利用梳化和整型的方法改變女優的形象，希望她們不要被中學時代隔壁班的同學或是自己的三叔公五嬸婆認了出來。

所以我個人從不覺得AV女優整型是什麼罪惡，就算整壞了也沒關係，至少在日本還是有很多影迷不大在意女優做得不好（不信你看深田詠美和葵司的胸部），再加上很多女優在入行後都希望自己愈來愈美，所以在可預見的未來，只怕會去醫美診所挨刀的女優愈來愈多〜