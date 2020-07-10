快訊

立法院同意 黃榮村、周弘憲出任考試院正副院長

首爾市長遺書曝光：對所有人感到抱歉。大家再見！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【一劍浣春秋】蒼井空大爆AV界內幕 女優年齡攏是假？

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
小島南也被懷疑實際年紀比較大。 圖／翻攝自twitter
小島南也被懷疑實際年紀比較大。 圖／翻攝自twitter

為了自傳，被稱為蒼老師的蒼井空真的拼了！

不只爆料拍片內幕，蒼井空還自爆當初入行時公布的基本資料全是假，年齡是假的，明明對外宣稱是36歲但她已經是要步入四十代的39歲了；明明資料說是東京都出身，但其實她是在神奈川縣的鄉下長大，搞不好是湘北高中的球迷；明明每一年都是11月11日過生日，但蒼井空也說那並不是她真正的生日，只是這麼多年來她一直都和粉絲一起在這一天慶生，所以她也把這天當做是自己的生日⋯⋯

蒼井空爆料自己要40歲了。 圖／翻攝自ertk
蒼井空爆料自己要40歲了。 圖／翻攝自ertk

她這一公開立刻讓影迷議論紛紛，不過蒼井空並不覺得這有什麼錯，甚至在twitter上直接講這一行（AV界）沒有一個女優的資料是真的ー其實這話也沒錯，只是過去沒人敢這樣公開講出來，蒼井空這麼一掀，馬上就讓日本影迷瘋狂討論女優的年紀！

於是就有人說小島南好像也和蒼井空一樣實際年齡比設定的年紀還大，還有人爆料說某位剛跳槽去新片商的天使應該不是二字頭而是三字頭了，還有人在猜Julia是不是和蒼井空一樣要40歲了⋯⋯雖然女優和事務所絕對不會去證實影迷的爆料，不過也沒人敢反駁蒼井空說全業界女優資料攏是假的指控，但問題是，為什麼女優要偽造自己的資料、偽造又有沒有一定規則？

在網路上被懷疑已經三字頭的天使。 圖／翻攝自twitter
在網路上被懷疑已經三字頭的天使。 圖／翻攝自twitter

讓我來說給你聽！

首先，打從有AV界以來，女優的資料就不能相信，為什麼呢？想搞好一間事務所，首先要做的就是保密女優的身分，不能讓她們被哥哥姊姊弟弟妹妹三姨公大嬸婆認出來，所以除了要化很漂亮的妝、把中分變旁分梳一個和過去完全不同的造型，最重要的就是取好藝名並且大改基本資料，簡單說就是要把一個臥底警察變成大家都不認識的霹靂駕駛李麥克－－所以就像蒼井空一樣，明明是神奈川縣出身的卻說她是東京人，明明是21歲的人人可上的公車女卻說自己是18歲，之前只和一個男人好過連口交都不會的清純妹子，一切都是為了要混淆視聽〜

她們的資料有多不能信呢？隨便拿幾個身分曝光的女優來做例子好了：有位號稱是每天在沖繩做日光浴曬出一身古銅色肌膚的女孩，結果個資曝光後才發現她也是在東京南方的神奈川縣出身；有位說在東京家財萬貫不愁吃不愁穿的富家女，最後被揪出是在普遍收入不高的高知縣長大的村姑，所以你說片商和事務所設定出來的東西能信嗎？

在18歲系列出道姬川拍片時已經22歲了。 圖／翻攝自amazon
在18歲系列出道姬川拍片時已經22歲了。 圖／翻攝自amazon

至於資料設定有沒有規則可抓？一般事務所見到新人女優大概有兩種做法，如果女優看起來比實際年齡小，那就減歲數讓她穿學生服，如果女優是那種老起來放的，就增她陽壽讓她變人妻；另外，為了配合片商的屬性，女優的年紀還會大幅修改，比方說有19歲才剛高中畢業的女優，濃妝豔抹去熟女片商演國際線空姐，還有明明已經25歲的貧乳女，穿上水手服在教室裡尖叫老師我不要，最扯的是明明還不滿30歲卻宣稱自己已經40好幾扮演美魔女，然後片子一出眾人讚嘆：「真的好年輕好年輕啊，是擦SK2保養的嗎？」

講了這麼多例子還是要告訴大家別把女優的基本資料當真，因為那除了是掩飾她們的真正身份也是增加吸引力的一種手段，太相信她們只怕失望也會更為強烈。看片嘛，還是挑自己喜歡的就好，其他的東西最好要像張無忌和張三丰練劍一樣看過就忘，太認真只是徒增煩惱〜

有人覺得已經40歲的Julia。 圖／翻攝自tokimeki-s
有人覺得已經40歲的Julia。 圖／翻攝自tokimeki-s

女優

相關新聞

【一劍浣春秋】蒼井空大爆AV界內幕 女優年齡攏是假？

為了自傳，被稱為蒼老師的蒼井空真的拼了！

逆天基因！她曬比基尼辣嬤背孫照 網驚呼不科學

隨著運動風氣盛行以及保養技術日新月異的幫助下，越來越多人即使年過4、50歲，臉蛋、身材看起來仍如同20多歲的年輕人。有網友在臉書「爆廢公社」貼出一張比基尼女子背著男孩的照片，原以為是母子天倫樂，想不到照片中的比基尼女子竟是原PO媽媽，而小孩是原PO兒子，和傳統印象的阿嬤形象不符的外表...

【一劍浣春秋】twitter追蹤數贏了三上悠亞！女優怎麼看深田詠美？

大家看了歌手黃明志與AV女優三上悠亞合作的MV嗎？

辣模PO海灘旅遊照 網驚：誇張罩杯才是真正「美景」

花花公子（Playboy）模特兒伊琳娜（Iryna）美麗又性感，擁有「36GG」罩杯的她在網路上有628萬人追蹤，她經常在IG上分享出國旅遊的照片，然而每張都性感破表，吸引大批網友追隨。日前她PO出海灘美照，沒想到她的傲人身材竟意外網友焦點。

韓模E Cup傲人好身材成焦點 收起性感即變身氣質女神

網紅們的超誇張身材，往往令人慨嘆：「到底是怎樣做到的呢？」韓國網紅兼模特兒韓娜娜（音譯）（한나나、BLANDICE Han Nana）以科學都沒有辦法解釋的身材，加上漂亮的蛋臉在網紅界走紅，她不時以性感造型拍照，大曬其驕人的E Cup上圍！

【一劍浣春秋】辛苦入行卻搞不到三上悠亞！男優是壟斷行業？

最近很多人對男優的工作有興趣！

南韓女排李多英甜美外貌超吸睛 網友大喊：想戀愛

被公認為韓國最美排球美女的女排國家隊成員李多英，因高超球技及亮麗甜美的外貌，引發球迷之間的熱議，而私下她也常在社群平台大方分享生活美照，吸引超過20萬名粉絲追蹤。

新加坡網紅曬重機照身材火辣超吸睛 曾為慈善騎8000公里籌款

重機給人瀟灑的感覺，如果駕駛是一名女神，必定令人覺得型到爆！新加坡重機女神潘盈升（Vaune Phan）以辣車及火辣身材上位成為網紅，最近一張大曬超長事業線的車背上自拍照就被網民Like爆，震驚重機界！

【一劍浣春秋】和女優當鐘點愛人⋯男優爆料她們不為人知的一面！

和這麼多女優合作，男優對她們有什麼看法？

烏克蘭空手道一姐兼具實力與美貌 擅高難度勾踢蠍子踢

之前介紹過「柔道女神」Daria Bilodid，原來烏克蘭還有另一位「實力與美貌並重」的選手，那就是「世界排名第一」的空手道組手運動員——Terliuga Anzhelika。另外也分析一下她擅長的「蠍子踢」。

【一劍浣春秋】壞事都有她們！為什麼藝人腥聞總離不開AV女優？

這陣子日本藝能界最轟動的新聞是什麼？應該是搞笑藝人渡部健的腥聞了。

被正妹女警攔下開單讓他戀愛了 真相曝光後超絕望

被開紅單通常都會讓人心裡很悶，但有一名網友日前騎車停等紅綠燈時，因為玩手機被女警攔下開單，原本鬱卒的心情在看到對方實在太漂亮了，頓時變得小鹿亂撞，甚至還想開口搭訕，可惜最後徒勞無功，他把過程貼到臉書上引起網友熱議，但有人發現這名女警早已經有男友了，讓原PO聽了很失望。

熱門新聞

遊澎湖男友嗨捧「全家仙人掌冰」拍照她傻眼 網笑：全台限定！

腳舉高高！火車上演2女交纏戲碼 網怒酸：水上芭蕾選手

踏進麥當勞驚見「無頭顧客」 他嚇壞找真相：柔軟度太好

阿嬤將雞蛋冰冷凍！他好奇「能吃嗎」 內行人揭密：美味升級

哥房間推成「垃圾山」！她崩潰清理6小時 網驚：還敢睡真厲害

妻瘋網拍淘寶買了整整「50公斤」 夫苦惱：該剁誰的手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。