【一劍浣春秋】蒼井空大爆AV界內幕 女優年齡攏是假？

為了自傳，被稱為蒼老師的蒼井空真的拼了！

不只爆料拍片內幕，蒼井空還自爆當初入行時公布的基本資料全是假，年齡是假的，明明對外宣稱是36歲但她已經是要步入四十代的39歲了；明明資料說是東京都出身，但其實她是在神奈川縣的鄉下長大，搞不好是湘北高中的球迷；明明每一年都是11月11日過生日，但蒼井空也說那並不是她真正的生日，只是這麼多年來她一直都和粉絲一起在這一天慶生，所以她也把這天當做是自己的生日⋯⋯

蒼井空爆料自己要40歲了。 圖／翻攝自ertk

她這一公開立刻讓影迷議論紛紛，不過蒼井空並不覺得這有什麼錯，甚至在twitter上直接講這一行（AV界）沒有一個女優的資料是真的ー其實這話也沒錯，只是過去沒人敢這樣公開講出來，蒼井空這麼一掀，馬上就讓日本影迷瘋狂討論女優的年紀！

於是就有人說小島南好像也和蒼井空一樣實際年齡比設定的年紀還大，還有人爆料說某位剛跳槽去新片商的天使應該不是二字頭而是三字頭了，還有人在猜Julia是不是和蒼井空一樣要40歲了⋯⋯雖然女優和事務所絕對不會去證實影迷的爆料，不過也沒人敢反駁蒼井空說全業界女優資料攏是假的指控，但問題是，為什麼女優要偽造自己的資料、偽造又有沒有一定規則？

在網路上被懷疑已經三字頭的天使。 圖／翻攝自twitter

讓我來說給你聽！

首先，打從有AV界以來，女優的資料就不能相信，為什麼呢？想搞好一間事務所，首先要做的就是保密女優的身分，不能讓她們被哥哥姊姊弟弟妹妹三姨公大嬸婆認出來，所以除了要化很漂亮的妝、把中分變旁分梳一個和過去完全不同的造型，最重要的就是取好藝名並且大改基本資料，簡單說就是要把一個臥底警察變成大家都不認識的霹靂駕駛李麥克－－所以就像蒼井空一樣，明明是神奈川縣出身的卻說她是東京人，明明是21歲的人人可上的公車女卻說自己是18歲，之前只和一個男人好過連口交都不會的清純妹子，一切都是為了要混淆視聽〜

她們的資料有多不能信呢？隨便拿幾個身分曝光的女優來做例子好了：有位號稱是每天在沖繩做日光浴曬出一身古銅色肌膚的女孩，結果個資曝光後才發現她也是在東京南方的神奈川縣出身；有位說在東京家財萬貫不愁吃不愁穿的富家女，最後被揪出是在普遍收入不高的高知縣長大的村姑，所以你說片商和事務所設定出來的東西能信嗎？

在18歲系列出道姬川拍片時已經22歲了。 圖／翻攝自amazon

至於資料設定有沒有規則可抓？一般事務所見到新人女優大概有兩種做法，如果女優看起來比實際年齡小，那就減歲數讓她穿學生服，如果女優是那種老起來放的，就增她陽壽讓她變人妻；另外，為了配合片商的屬性，女優的年紀還會大幅修改，比方說有19歲才剛高中畢業的女優，濃妝豔抹去熟女片商演國際線空姐，還有明明已經25歲的貧乳女，穿上水手服在教室裡尖叫老師我不要，最扯的是明明還不滿30歲卻宣稱自己已經40好幾扮演美魔女，然後片子一出眾人讚嘆：「真的好年輕好年輕啊，是擦SK2保養的嗎？」

講了這麼多例子還是要告訴大家別把女優的基本資料當真，因為那除了是掩飾她們的真正身份也是增加吸引力的一種手段，太相信她們只怕失望也會更為強烈。看片嘛，還是挑自己喜歡的就好，其他的東西最好要像張無忌和張三丰練劍一樣看過就忘，太認真只是徒增煩惱〜