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【一劍浣春秋】twitter追蹤數贏了三上悠亞！女優怎麼看深田詠美？

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
黃明志與三上的MV超紅。 圖片來源／翻攝自twitter
黃明志與三上的MV超紅。 圖片來源／翻攝自twitter

大家看了歌手黃明志與AV女優三上悠亞合作的MV嗎？

短短4天的時間，MV的瀏覽率就突破了350萬次，絕對是近來最會吸流量的影片。不受世俗禮教束縛的歌手、暗黑界的藝能人女優、加上把幹話變成歌的本事，乍看是毫無交錯可能的平行線卻成了缺一不可的黃金組合，影片一出，幾乎可以確定三上悠亞就是AV界海外發展的第一人了。

這當然要歸功於三上悠亞的事務所老闆，他不僅說服在演藝圈身陷醜聞的三上悠亞轉職成為AV女優還積極為她在海外布局：五年前，片子才剛發，知名度都還不知道有沒有，三上悠亞人就到了台灣上節目受訪講色色的事，這幾年下來她又是拍廣告又是代言還來到台北舉辦演唱會，早就取代了波多野結衣成為華人圈最受歡迎的女優，有時尚女王之稱的明日花綺羅曝光率不及於她、被稱做救世主的高橋聖子則苦於人氣拉不上來，都被三上甩得老遠〜

黃明志與三上的MV超紅。 圖片來源／翻攝自twitter
黃明志與三上的MV超紅。 圖片來源／翻攝自twitter

但這就在這時候強力的挑戰者出現了！

那就是強化人深田詠美，為什麼會說她是三上的強力挑戰者呢？答案很簡單，經過一年十個月的努力，她的twitter追蹤人數正式超越了三上悠亞並且以難以想像的速度拉大差距，雖然前面還有一個已經不拍AV的明日花綺羅，但雙方的粉絲差距在不久前正式跌破了40萬，照深田累積粉絲的速度來看，明日花恐怕也會有被超車的一天⋯⋯

深田詠美超車擊敗三上。 圖片來源／翻攝自twitter
深田詠美超車擊敗三上。 圖片來源／翻攝自twitter

那，女優們是如何看待深田詠美爆紅的現象？

在她去韓國大整改造之前並沒有多人認識－－這也是很正常的，AV女優，尤其是一線的AV女優會打交道的不多，一來是因為她們之中有很多人個性內向甚至有社交恐懼症，二來她們大多是經紀公司的寶，很少有和其他女優合作的機會，再加上深田以天海心之名出道時只能算是二線女優實在不紅，所以一線大咖大多沒聽說過她的名字。而等到整型完畢，深田詠美開始在業界發功時很多人也認為那只會是短期現象，雖然知道這個全身大修、有些地方還修得很塑膠的女優，但大部分的女優都不覺得她會是個威脅，很多人私底下是用「あの子」、也就是「那個人」來稱呼這個在社群爆紅的強化人，意思就是說知道有這個人，但不算熟。

天海心時代的她默默無聞。 圖片來源／翻攝自芸能人の裏ニュース
天海心時代的她默默無聞。 圖片來源／翻攝自芸能人の裏ニュース

那現在呢？

深田詠美已經是天下第一，雖然很多鄉民覺得她用的是最簡單的網紅促銷法，勤發美圖勤互動，人氣自然強強滾，但仔細看每一篇發紅還是讓人有所疑問：論美照，AV女優會拍會修還會露的人可多了，誠如很多人幹譙的，深田詠美很人工，那為什麼她那麼受歡迎？至於互動，深田詠美並沒有像桃乃木香奈或是相澤南一樣每則留言都回，相反地，她最多只有每篇留言都看，然後從中挑比較有趣或惡搞的留言轉推，你說這是很會互動嗎？

但現在大家都在她那兒玩瘋了：當然深田詠美也是樂在其中，一張照片，一個簡單的問題留言就會自動歪樓，然後深田再挑出最有創意的留言或合成圖故做崩潰讓大家看得笑哈哈。但也因為她玩得實在太順太流利，所以就算有研究深田的社群暴紅之道這些女優也不敢隨便模仿，一來是影迷沒有那麼好配合，碰到那種開不起玩笑的人自己也頭大，二來被發現是很糗的事，誰也不想被人家說跟風⋯⋯

所以就算IG無預警被砍，但深田詠美，無敵了。

很多女優在模仿深田熱潮。 圖片來源／翻攝自twitter
很多女優在模仿深田熱潮。 圖片來源／翻攝自twitter

【深田詠美的twitter各種搞笑】



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