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曾經「走個路就生不如死」她花6年減掉90公斤變火辣網紅
想要減肥並擁有好身材必須從飲食與運動下手。日前紐西蘭一名網紅在Instagram上分享自己2014年與現在的對比照，六年間足足減掉90公斤讓她因此登上新聞版面，女子回想六年來的心路歷程，透露「徹底重新調整飲食習慣，才能獲得健康」。
根據「每日郵報」報導，紐西蘭奧克蘭29歲的西蒙娜（Simone Anderson）常在Instagram上分享自己健身、吃美食以及穿搭的美照，不過日前她貼出2014與現在的比對照，成功減掉90公斤的她看起來判若兩人，不只身材變得非常火辣就連氣色也變得更好，讓她看起來更加年輕。
西蒙娜提到六年前的她只要走20分鐘的路就會讓她生不如死，而且在過去她餐餐都吃速食，大部分的飲食都是經過大量加工的食品。直到六年前西蒙娜下定決心減肥後做了縮胃手術，並徹底重新調整飲食，她均衡飲食並只吃新鮮未加工的餐點，而且六年來每天都養成健身的好習慣，這才讓她成功瘦下90公斤。
西蒙娜成功減肥後，還為了去除身上多餘的皮做了9個多小時的手術，事後更用多出來的皮來隆乳。西蒙娜表示「回顧過去六年會有一種不真實的感覺」，並提到每天健身與吃得健康已經成為生活的一部分，她也時時刻刻提醒自己「永遠不要回到不健康的生活方式」。
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