曾經「走個路就生不如死」她花6年減掉90公斤變火辣網紅

年初2020總統大選時，總統蔡英文勝選連任後在國際記者會上的翻譯官連翊婷意外成亮點，總統就職大典前夕她在臉書感謝陳建仁前副總統，並透露去年選舉很忙，但同時也鞭策自己申請一些做政策研究的學校，最後驚喜錄取了哈佛大學，若疫情好轉許可下，最快今年會遠赴美國就讀...

2020-05-20 18:13