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防疫記者會「仙氣空姐」是她！曾為張惠妹、陶喆主持簽唱會

聯合新聞網 / 綜合報導
在記者會上敬業的空服員，吸引眾人目光。左圖取自udn tv，右圖取自/Facebook
在記者會上敬業的空服員，吸引眾人目光。左圖取自udn tv，右圖取自/Facebook

台灣的新冠肺炎COVID-19）確診患者，大多屬於「境外移入」的個案，讓眾人相當擔心，暴露在高度感染風險中的空服員，是否會成為防疫破口。日前指揮中心下令，請機組人員必須做好相關防護措施，指揮中心也於例行的記者會上，請來空姐示範標準裝備。不過，這名綁著包頭的華航空姐，雖穿著護目鏡及防護衣仍仙氣十足，氣質出眾的外型成為這場記者會的「嬌」點。隨後，該名空姐的超狂經歷也被網友起底。

中央流行疫情指揮中心於上個月28日，請來長榮及華航的空姐，示範機組人員的標準防疫措施。根據現行規定，我國的空服員需配戴外科口罩、護目鏡或平光眼鏡，防水隔離衣及防水手套。指揮官陳時中指出，空服員在外站時不得外出，須比照居家檢疫規格；於飛機上執勤時，須穿著全身防護裝備，避免受到乘客傳染或發生機組人員交叉感染的情況發生。

當時指揮中心請來的兩位空服員中，儘管穿著防護裝備，仍掩蓋不了甜美氣質的華航空姐，格外受到矚目。根據《東森新聞》報導，兩週後，竟有網友發現該名空姐20多歲就入行，從經濟艙一路做到商務、頭等艙，資歷超過10年；她還是跨足娛樂圈的主持人「辛干」，曾主持張惠妹、陶喆、王心凌等大咖的記者會、簽唱會，才華洋溢，讓網友為之驚艷。

辛干主持經歷豐富，身材姣好。圖/Facebook
辛干主持經歷豐富，身材姣好。圖/Facebook

辛干積極經營臉書粉專「空姐的華麗冒險」，經常與民眾分享日常生活。協助疾管署召開記者會後，她也在粉專上表示，站在第一線的防疫位置，保護的不只是人與人、家與家、國與國乃至全世界，「我們很害怕但是我們選擇勇敢，更擔任傳遞能讓所有人勇敢的重要防疫細節，因為防疫別無他法，能保護自己才能守護所有愛的人。」

清純甜美的辛干，還曾與明道合照。圖/Facebook
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空姐 新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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