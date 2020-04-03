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高雄橋頭桶屍案 死者疑失蹤6年的林姓離家婦人

【一劍浣春秋】不想被認出來… 女優變臉、長胸再鋸腿！

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
自爆基本資料都造假的彩美旬果。 圖／取自prestige
自爆基本資料都造假的彩美旬果。 圖／取自prestige

下海拍AV，你知道女優最怕的是什麼嗎？

是發展不順嗎？對啦，如果你是想和三上悠亞、波多野結衣或上原亞衣一樣發大財是該要怕，因為這一行女優的平均壽命已經低於半年。不過話說回來，生死有命富貴在天，AV界多的是人美奶大卻不紅的案例，也不是個一分耕耘一分收穫築夢踏實的好所在，待久就知道是怎麼回事了。

波多野結衣是女優的目標。 圖／取自s-cute
波多野結衣是女優的目標。 圖／取自s-cute

那是怕接到自己不想拍的片子或是碰到不想啪的男優嗎？這點倒是不用擔心，在2014年發生強逼女優拍片的風暴後現在的謎片界非常人性化，一來事務所不敢送女優去無碼給大家看她們尿尿的地方，二來一開始就會問好女優不想拍的片子以及拒絕合作的男優，所以不用擔心，女優不會被男優分說、不分說、不由分說地抓起來就走後門，也不會一打開片場大門就看到很多人害怕的吉村卓或今井勇太對自己淫笑⋯⋯

那，女優最怕的是什麼？

答案是「身分曝光」，在過去網路沒那麼便利的時代，AV事務所徵才的廣告一定會附上「絕不讓女優身分曝光」的保證；但時至今日，在網路凡走過的必留下痕跡、鍵盤柯南到處都是以及鄉民文化盛行的情況下事務所已經改口要請女優「要有身分曝光的覺悟」，因為真的有太多人身分被破只能黯然引退。

但該做的還是要做，因為女優真的很怕拍AV的事曝光，事情鬧大了父母生氣男友翻臉同學嘲笑她們可是承受不起；舉個例子吧，像去年拿下FANZA成人大賞最優秀女優的相澤南就自爆剛出道的時候還是和爸媽一起住，因為怕被抓所以她不敢太晚回家也不敢配合片商強力曝光拼宣傳，但就算她這麼小心還是出了差錯，一個擔心她墮落被搞壞的同學通風報信，讓她從此與家裡斷了聯絡〜

被父母抓到的相澤南。 圖／取自twitter
被父母抓到的相澤南。 圖／取自twitter

那，事務所該怎麼掩護女優？

最直接的方式就是讓女優改頭換面，讓她媽媽都認不出自己的女兒，這就是為什麼很多事務所在徵才廣告時會寫上「可百分之百支付整型費用」：是的，正好現在日本的年輕人不排斥整型，所以很多女優都是變完臉隆完奶才出道的，也因為和原本的她們外觀上有不小差異，所以就算有人懷疑也不敢百分之百確定。

甚至還有人整得樂此不疲一整再整，出道幾年就變幾個樣子，這是最直接也最有效的方法，所以現在很多人用。另一個要做的基本功就是大改女優的基本資料，比方說過去曾在SOD集團發片的某「沖繩出身」的女優皮膚黝黑外型陽光，好像從小到大都在沙灘衝浪似的，結果引退後資料曝光才發現原來她和櫻木花道一樣是神奈川人，說沖繩出身只為混淆。還有就是年齡大改，有個去熟女片商Madonna出道的女優資料上32歲結果實際上才23歲，妝一畫上去還真像是個被老公冷落下面長蜘蛛網的人妻，不只影迷看得快活，恐怕同學或朋友也沒想到她和梁靜茹一樣一夜長大因為啪戲真的需要勇氣〜

皮膚很黑的女優會被設定是沖繩出身。 圖／取自sumomo-ch
皮膚很黑的女優會被設定是沖繩出身。 圖／取自sumomo-ch

最後，還有些女優身高灌水」，明明「只有」170公分高卻和NBA球員一樣自動灌水變180，還有女優是158公分高卻鋸腿偽裝成個子超小不到150的蘿莉，這或許是配合劇本要求為藝術犧牲，但更多的是隱暪女優的身分不要被察覺：

這，就是每個女優入行前最重要的功課。

改造到爸媽都認不出的深田。 圖／取自twitter
改造到爸媽都認不出的深田。 圖／取自twitter

女優 沖繩 SOD

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