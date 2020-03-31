影／甜美微笑！正妹護士自創「防疫洗手舞」 網友看了超心動

新冠肺炎（COVID-19）疫情在美國大爆發，單日死亡人數再創新高，醫療資源也逐漸不敷使用。疫情狀況嚴峻，一名美國護士便透過拍攝影片的方式，向民眾傳遞正確防疫觀念，希望藉此增加大眾的防疫觀念，日前她與網友分享了自創的「洗手舞」，輕快的音樂搭配正確的手部清潔步驟，讓影片獲得好評。

根據《 每日郵報 》報導，住在美國舊金山的米奇（Miki Rai）是名小兒加護病房護士，於2018年獲取護理學院的護理學位。近來，新冠肺炎肆虐全球，米奇便自發性拍攝影片，希望藉由自己微薄的力量，將正確的防疫知識傳遞給民眾。

日前，米奇拍攝了自創的「洗手舞」影片，並將其分享到各個網路平台。影片中可見，米奇隨著音樂節奏舞動身體，一步一步教導如何正確洗淨雙手，影片內也加入許多防疫宣導，提醒大家應避免前往人群眾多的地方，以及要適時保持雙手清潔等，影片一出便獲得迴響，目前已累計超過10萬的觀看次數。

米奇表示，自己拍攝的防疫影片受到網友的熱烈回應，她認為這是一個很好的宣傳管道，便時常上傳自製的宣導影片，教導大家正確的防疫觀念，希望能藉此與假訊息對抗，並增加民眾對疾病的認知。

「增加的病人數，已遠遠超過醫護人員的數量」，米奇吐露自己的心聲，她表示「疫情期間，難免會遇上令人沮喪的事，但醫護人員站在第一線，就必須給予患者及其家人支持」，她也希望自己能盡一份心力，幫助大家一起走過這段防疫困難期。