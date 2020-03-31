韓國新一代國民女神鄭慧律 姣好身材曾拍男裝內褲廣告

韓國美女日日都有新更新，最近網絡上又紅起一位新美女，名字是只有24歲的鄭慧律（Jeong Hye Yul 정혜율）。

鄭慧律讀大學時已經女神級別的存在，她讀護理系，在大學時已是風雲人馬，做過大學的宣傳大使。畢業後直接加入模特兒界，並在「韓服模特兒選拔大賽」中奪冠，樣貌和身材也是頂級的。

最令人奇怪的是，她曾擔任男裝內褲的模特兒，成一時佳話。

在 Instagram 查看這則貼文 #selfie 정혜율（@jeonghyeyuuul）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 17 日 上午 5:09 張貼

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文章授權轉載自《香港01》