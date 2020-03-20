【一劍浣春秋】解密！和橋本有菜步入禮堂的代價是？

好快喔，五年過去了。

有「暗黑界第一美腿」之稱、在2016年3月出道的直球偶像橋本有菜為了慶祝「活動5週年」決定啟動募款機制拍攝寫真集，3月18日晚間，她透過網路直播宣佈計畫，希望所有影迷都能幫助她完成心願：

橋本有菜募資拍寫真。 圖／翻攝自camp-fire

結果呢？一天不到，已經有88人斗內橋本有菜，讓她拿到了242.5萬日幣（約新台幣69萬），離目標500萬日幣（約新台幣142萬）只差一半多一點，而且因為她從2017年起連續三年來到台灣參加TRE台北國際成人展，所以有不少台灣影迷在第一時間就砸錢支持，可見這位女優的魅力之大；接下來還有79天的時間可以募資，橋本要達成目標絕對不是問題，而且以過去的狀況來看，她要拿到千萬日幣應該不是問題⋯…

這是AV界很流行的玩法，即使市場大餅愈做愈小，但還是可以用這種方式直接讓影迷斗內幫忙女優圓夢做她們想做的事，而且給的錢愈多福利也愈好。那橋本有菜這次的募資和過去相比有什麼不同呢？那就是她提供影迷一起走入教堂的服務，只要您花得起錢，就可以享受和橋本「結婚」的感覺ーー

橋本有菜募資拍寫真。 圖／翻攝自camp-fire

多少錢呢？答案是150萬日幣（約台幣42.7萬）！

真的，不便宜啊⋯⋯

有多少人願意花這麼多錢和橋本有菜一起走進禮堂呢？由於這價格可能不是一般人負擔得起，所以一天過去了還沒人上勾。但你說真的沒人想和她一起步入禮堂嗎？那也不一定，要付25萬日幣去現場看橋本拍寫真的過程以及付30萬享受橋本親手做的料理都有人投資了，沒理由判斷這個一起走入教堂假結婚的設計會乏人問津〜

這時候我們要認真一下了，有女優和影迷結婚的例子嗎？

答案當然是有的，其實女優結婚的比例遠高於你我的想像，而她們最怕的是什麼呢？自然是被另一半知道自己當過AV女優，如果老公是把自己當女神的影迷那就太好了，你不用擔心過去的黑歷史被發現，甚至還能得到老公百分之百的支持，像內山舞還有過去某個八頭身比例、臉蛋精緻的清瘦女優都是嫁給自己的影迷，後者的另一半甚至還在引退見面會時到場為愛妻加油，用勝利者的眼神看著台下影迷，因為接下來就是他一人獨享女優了。

與影迷結婚的內山舞。 圖／翻攝自twitter

至於她們能不能和影迷從此過得幸福快樂的日子呢？這也很難說，因為一般除非離婚了，要不然女優大多不會多談自己婚姻的狀況，只是拿內山舞做例子，婚後沒多久她就出現在台灣應召業者發送的訊息中，你說她過得很幸福嗎？天知道她老公是不知情還是默許還是已經不存在，我只知道婚後的她從淫光幕轉到檯面下，繼續讓很多人性福〜

最後，這種以募資為名、實際上就是和影迷斗內的方式已經成了暗黑界的日常：不只像橋本有菜這麼紅的女優要用募資的方式來拍寫真集，像彩美旬果、櫻木凜和希崎潔西卡都在引退後成立付費制的粉絲俱樂部，只要你斗內就能得到一般人得不到的寫真照及女優親手寫的小禮物。也因為有這麼多影迷願意掏錢，所以很多女優在引退後能繼續過著優渥的日子。

這樣子，應該很不錯吧？