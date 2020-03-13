【一劍浣春秋】謎片生涯原是夢！退役女優面臨的狀況是？

魔鏡啊魔鏡，你知道女優在下海前多半是做什麼的嗎？

雖然最近出了個又是知名大學法學部畢業又是大學小姐的結城瑠美奈，但絕大多數關於女優的背景都不能信！打個比方吧，像吸毒吸到生涯全毀的麻生希在出道時是宣稱「大學畢業直送片場」的高材生，但實際上她只有高中學歷，也難怪常有影迷說如果片商的設定能信那屎都可以吃了。

也因為大多數的女優學歷不高，所以她們不容易找到很好的工作，根據事務所提供的資料，絕大多數的女優在下海前大多沒有正職，很多是在超商、百貨櫃檯以及賣場打工，這樣的工作是沒辦法賺很多錢的，所以只要她們物慾太強或是有迫切的金錢需求，很容易就往特種營業的方向走，不是在風俗店賣肉就是前進淫光幕拍片……

新人輩出讓女優壽命愈來愈短。 圖／取自ideapocket

然後呢？

小弟我常常和大家說，女優之所以拍片是因為缺錢而不是欠幹，因為想多賺一點錢，所以她們才會在淫光幕前和年紀可以做自己爸爸、甚至自己爺爺的男優妖精打架，然後還「奇摸幾」和「雅美蝶」連發。不過話說回來，這一行太競爭了，女優的平均壽命只有半年左右，這也就是說很多人抱著發大財的期望下海拍片卻很快就被淘汰了〜

這很糟糕，雖然看電視節目會發現有些女優入行後可以賺比以前多十幾倍的錢、也有女優從月租5萬日幣的雅房搬到可以看到東京鐵塔的豪宅，但絕大多數的女優恐怕都像寶生莉莉一樣沒賺到什麼錢，連一片酬勞8000日幣的大鍋炒也得接，交了個吃軟飯的男友就全毀了。

說自己沒賺到錢的寶生。 圖／取自s-cute

這也就是為什麼近來日本有些節目會去關注女優引退後的生活，你可以看到真野優莉亞轉職當Youtuber，靠著流量一個月可以賺到20萬日幣（合台幣5.9萬）的錢，也可以看到小澤瑪麗亞遠走菲律賓開酒吧當老闆娘，一個月雖然一樣是賺20萬日幣但她說在那兒可是一大筆錢，日子過得很舒服。

在菲律賓當酒吧老闆娘的小澤瑪麗亞。 圖／取自／ertk

但絕大部分的女優絕對舒服不起來：拿水野朝陽做例子吧，喜歡吃的她早在當女優的時代就以自己的藝名開了間餐廳「水野屋」，希望退休後能夠開間餐廳養活自己，但她很快就體會到現實的殘酷，「經營」兩字沒有她想的那麼簡單，引退後，她把餐廳關了，去美容學校拼命學習，好不容易過了一年才畢業……

然後她租了間小辦公室創業做美甲，只是才剛起步，生意很不穩定，一個月只能賺大概17萬日幣、折合台幣連5萬都不到，去掉房租後一個月只剩下6萬日幣（台幣1.7萬元）可以用。雖然她對自己還是很有信心覺得會愈來愈好，但如果沒有過去當女優時存下來的錢那她恐怕很快就得去吃土了。

目前仍在奮鬥的水野朝陽。 圖／取自／news.tokimeki-s

所以別看上節目的退役女優說自己很幸福，如果不是像水野朝陽在這一行一待就是5年平常又非常省或是像真野優莉亞發現自己可以當Youtuber，那沒片可拍後只能去特種賣肉，等待下一次有人看上自己再拼一次當AV女優，無限循環那是完全不令人意外的事，真的可以說是一步江湖無盡期啊！

所以，謎片界是讓人實現夢想的地方嗎？恐怕不是，相反地，沒有強大的心臟，女優恐怕很快就會被擊潰了〜