「轎車vs.休旅車」怎麼選？內行分析兩者優劣勢：別追流行

近年來，汽車普及率大大提升，幾乎一個家庭都有一台以上的汽車，其中，最受歡迎的車型就是SUV（運動型多用途車）。對此，便有一名網友好奇地在網路上發文詢問，多數人不選轎車的理由是什麼，此文一出，吸引許多網友前來討論及分析。

原PO在PTT的閒聊板上以「不想買轎車的原因是什麼？」為題詢問，好奇大家買車時為什麼會先考慮休旅車。原PO說明，最近與同事姊姊去看車，業務卻總是強調休旅與轎車的差異，說大部分人有小孩後都會選休旅，「原因是在跟轎車差不多長的尺寸，能擁有相對較大的空間」，便想聽聽其他網友為何不想選轎車。

此文一出，不少網友細心的分析休旅車的好處，紛紛表示「SUV比較高、視野比較好，技術沒這麼好的人會覺得比較安心」、「坐過休旅之後進出轎車都會狠狠地撞到頭，完全不懂怎有人喜歡」、「離地視野高的車開起來比較不會累，試看看就知道了」、「買SUV抱小孩時，比較方便，不用彎那麼低」、「家裡長輩膝蓋不好，轎車太矮坐下去爬不起來」。

此外，也有部分留言點出雙方的有優劣勢，「我買轎車，老機械車位停不下SUV」、「不買SUV，台灣路小車位窄難停的要命，更別說機械車位」、「休旅車視野真的沒比較好，根本唬爛」，也有網友直言「車種只是因為『流行』，那些說法只是來填補選擇的理由」。