快訊

亞洲盃籃賽／最少10位！出賽人數不足 中華隊退賽

紅綠燈下的乞討者？「印尼銀人」街頭求生記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日KFC肯德基爺爺爆笑變裝 武士玩到鬼滅角色

香港01 / 向樂高／報導
埼玉縣久喜市的肯德基分店熱衷於為「肯德基爺爺」換上各種搞笑服飾。（twitter@Izayoinu_wtgm）
埼玉縣久喜市的肯德基分店熱衷於為「肯德基爺爺」換上各種搞笑服飾。（twitter@Izayoinu_wtgm）

正所謂「世上無難事，只要好公關」！日本近日有網友發現埼玉縣其中1家KFC的「肯德基爺爺」竟然搖身一變成《鬼滅之刃》主角炭治郎裝扮，照片即在網絡上瘋傳，吸引不少網友到場拍照留念，並大讚該店的店員極具觸覺之餘，亦甚有公關頭腦。後來網友紛紛上傳該店的「往績」，發現原來「肯德基爺爺」早已cosplay過各種不同爆笑角色！

日本的店鋪會在各種節日推出特別活動，更會把吉祥物換上應節的裝扮。埼玉縣久喜市的肯德基分店趁着《鬼滅之刃》的熱潮，把「肯德基爺爺」打扮成故事主角炭治郎。「炭治郎爺爺」手中還拿着裝着妹妹禰豆子的木箱，有網友笑稱「炭治郎爺爺該不會拿禰豆子去炸了吧？」。

更有細心的網友發現，「炭治郎爺爺」身後更貼了由《鬼滅之刃》改編的台詞，由「保護自己、斬殺惡鬼」改成了防疫標語「保護自己，殺死冠狀病毒」，可見店方連細微處都有考慮到。

其後有網友陸續分享該店的肯德基爺爺的變身「戰績」，原來這家KFC的店員常常為招牌吉祥物悉心打扮，網友紛紛貼出各種cosplay舊照，只見除了《鬼滅之刃》的炭治郎外，更曾有戰國武士、欖球、和服、雨衣、夏天沙灘等打扮，可看出店家為了吸引客人而花盡心思。

Cosplay日本武將武田信玄。（twitter@m_o_chobi）
Cosplay日本武將武田信玄。（twitter@m_o_chobi）

改年號時，「肯德基爺爺」也跟風拿起令和紙牌。（twitter@momomari2014）
改年號時，「肯德基爺爺」也跟風拿起令和紙牌。（twitter@momomari2014）

網友對該店的「公關頭腦」表示擊節讚賞，「這樣別出心裁的巧思，要我多去幾次特地看看爺爺的裝扮也願意呢」，更有人打趣表示「難為肯德基爺爺一把年紀都願意拋頭露面呢（笑）」。

延伸閱讀：

日本爺爺常炫耀「柴刀趕熊」故事　孫仔長大發現真相原來更驚人

日網民一秒cosplay禰豆子！全靠Twitter爆紅京都名產

文章授權轉載自《香港01》

肯德基 鬼滅之刃

延伸閱讀

影／自認是狗！反骨綿羊遇上邊境牧羊犬 天天追逐佔上風

包「400萬」紅包給岳父母！ 網見了吐槽：吃頓飯就花完了

員工發燒請假傳圖喊「快往生了」 老闆一看怒批：裝也裝得像一點

長輩堅持修19年老冰箱 網因「這點」勸：會後悔沒早點換

相關新聞

日KFC肯德基爺爺爆笑變裝 武士玩到鬼滅角色

日本近日有網友發現埼玉縣其中1家KFC的「肯德基爺爺」竟然搖身一變成《鬼滅之刃》主角炭治郎裝扮，照片即在網絡上瘋傳，吸引不少網友到場拍照留念，並大讚該店的店員極具觸覺之餘，亦甚有公關頭腦。後來網友紛紛上傳該店的「往績」，發現原來「肯德基爺爺」早已cosplay過各種不同爆笑角色！

包「400萬」紅包給岳父母！ 網見了吐槽：吃頓飯就花完了

農曆春節即將到來，除了大家團聚吃年夜飯外，包紅包更是過年習俗，對此有網友透露，15年來各包給岳父母「200萬大紅包」，讓人看了驚訝連連，豈料貨幣單位曝光，眾人看完紛紛笑說「差點叫乾爹」。

汽車等紅燈「打P檔還是N檔？」 老司機曝1安全考量

每個人開車的習慣都不一樣，日前一名網友便以「等紅燈你會打P還是打N呢？」為題發問，表示自己在搭計程車時發現每個司機在停等紅燈的習慣都不一樣，有的人是打N檔（空擋），但也看過P檔（停車檔）派的人，他自己則是只踩煞車，便想藉此發文詢問網友「不知道各位老司機，對於這換檔有什麼看法呢？」

大家是否吃過紫花椰菜 網問：是葡萄口味？

花椰菜既營養價格又實惠，堪稱國民蔬菜之一，受到許多民眾的歡迎。不過，一名女網友在網路上發文分享，近日在超市購物時，發現一款紫色的花椰菜，十分驚奇，想知道是否有人吃過？此文一出，吸引許多網友分享經驗談，引發熱議。

相機設錯她自拍反成「幽靈現身」 網友笑：快成佛吧

現在科技發達，相機功能五花八門，可以隨心所欲拍出自己想要的相片。不過要是不熟悉操作，也很可能會照出意想不到的相片。最近就有日本網友，竟然拍出了有如幽靈徘徊般的照片。

他年收50萬求問「長輩該包多少？」 網：面子不重要

農曆年節將至，全家人團聚吃年夜飯，送紅包聊表心意，但紅包怎麼包卻大有學問，難倒許多社會新鮮人。就有一名男網友表示自己的年薪落在50萬以下，兄弟姊妹又賺的比他多，讓他相當苦惱該包多少給親戚長輩才不失禮數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。