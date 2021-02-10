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日KFC肯德基爺爺爆笑變裝 武士玩到鬼滅角色
正所謂「世上無難事，只要好公關」！日本近日有網友發現埼玉縣其中1家KFC的「肯德基爺爺」竟然搖身一變成《鬼滅之刃》主角炭治郎裝扮，照片即在網絡上瘋傳，吸引不少網友到場拍照留念，並大讚該店的店員極具觸覺之餘，亦甚有公關頭腦。後來網友紛紛上傳該店的「往績」，發現原來「肯德基爺爺」早已cosplay過各種不同爆笑角色！
日本的店鋪會在各種節日推出特別活動，更會把吉祥物換上應節的裝扮。埼玉縣久喜市的肯德基分店趁着《鬼滅之刃》的熱潮，把「肯德基爺爺」打扮成故事主角炭治郎。「炭治郎爺爺」手中還拿着裝着妹妹禰豆子的木箱，有網友笑稱「炭治郎爺爺該不會拿禰豆子去炸了吧？」。
更有細心的網友發現，「炭治郎爺爺」身後更貼了由《鬼滅之刃》改編的台詞，由「保護自己、斬殺惡鬼」改成了防疫標語「保護自己，殺死冠狀病毒」，可見店方連細微處都有考慮到。
其後有網友陸續分享該店的肯德基爺爺的變身「戰績」，原來這家KFC的店員常常為招牌吉祥物悉心打扮，網友紛紛貼出各種cosplay舊照，只見除了《鬼滅之刃》的炭治郎外，更曾有戰國武士、欖球、和服、雨衣、夏天沙灘等打扮，可看出店家為了吸引客人而花盡心思。
網友對該店的「公關頭腦」表示擊節讚賞，「這樣別出心裁的巧思，要我多去幾次特地看看爺爺的裝扮也願意呢」，更有人打趣表示「難為肯德基爺爺一把年紀都願意拋頭露面呢（笑）」。
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文章授權轉載自《香港01》
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