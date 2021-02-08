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相機設錯她自拍反成「幽靈現身」 網友笑：快成佛吧
現在科技發達，相機功能五花八門，可以隨心所欲拍出自己想要的相片。不過要是不熟悉操作，也很可能會照出意想不到的相片。最近就有日本網友，竟然拍出了有如幽靈徘徊般的照片。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「ʚいかちゃんɞ」，平常就喜歡和交通工具合照。日前分享一張她在停車場拍攝，和一台白色轎車合照的照片。但因為拍攝時相機操作不當，結果把她拍成「半透明」狀態，活像是個對人世還有依戀，徘徊不去的幽靈。
シャッター速度ミスって死んだ人が成仏し切れず生前に大切にしてた車のところに来たみたいになった pic.twitter.com/Pgpq6Gy9xA— ʚいかちゃんɞ (@ika_chan14) February 3, 2021
ʚいかちゃんɞ表示，她當初把相機設定成快門8秒、倒數10秒拍攝，不過還不到8秒時，她就以為已經拍攝完成，跑去相機旁確認。結果就是拍出了這張「幽靈現身」的照片，不過因為覺得很有趣的關係，就乾脆PO上網分享。
網友們果然也被這張照片逗樂，表示「感覺很像『頭文字D』裡很強的角色」、「其實這超難拍出來的吧」、「快成佛吧」、「#全日本失敗寫真協會」、「我反而更想知道怎麼拍的了」、「某種意味的奇蹟照」、「很像深夜電視劇裡會出現的畫面」、「標題『愛車的妖精』」。
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