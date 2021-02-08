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相機設錯她自拍反成「幽靈現身」 網友笑：快成佛吧

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日女打算和愛車自拍，卻不小心設錯相機，把自己拍成「幽靈」的樣子。圖擷取自twitter
一位日女打算和愛車自拍，卻不小心設錯相機，把自己拍成「幽靈」的樣子。圖擷取自twitter

現在科技發達，相機功能五花八門，可以隨心所欲拍出自己想要的相片。不過要是不熟悉操作，也很可能會照出意想不到的相片。最近就有日本網友，竟然拍出了有如幽靈徘徊般的照片。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「ʚいかちゃんɞ」，平常就喜歡和交通工具合照。日前分享一張她在停車場拍攝，和一台白色轎車合照的照片。但因為拍攝時相機操作不當，結果把她拍成「半透明」狀態，活像是個對人世還有依戀，徘徊不去的幽靈。

ʚいかちゃんɞ表示，她當初把相機設定成快門8秒、倒數10秒拍攝，不過還不到8秒時，她就以為已經拍攝完成，跑去相機旁確認。結果就是拍出了這張「幽靈現身」的照片，不過因為覺得很有趣的關係，就乾脆PO上網分享。

網友們果然也被這張照片逗樂，表示「感覺很像『頭文字D』裡很強的角色」、「其實這超難拍出來的吧」、「快成佛吧」、「#全日本失敗寫真協會」、「我反而更想知道怎麼拍的了」、「某種意味的奇蹟照」、「很像深夜電視劇裡會出現的畫面」、「標題『愛車的妖精』」。

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