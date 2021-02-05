不用行動支付！拿現金結帳太落伍？ 網勸「快跟上」：不然虧很大

過去消費者到商店買東西總要準備好足夠的鈔票零錢，如今只要透過行動支付，感應掃碼就付款，既輕鬆又便利。不過，就有網友好奇，現在台灣處處可見行動支付，「如果還拿現金付款，會不會太落伍了？」貼文曝光後引起網友討論。

有網友在PTT八卦版發文表示，最近不管是去超商或手搖飲料店消費，都會發現很多人使用行動支付，不只刷一個條碼就可以付款，還能自動存取雲端發票，甚至能從中獲得各式各樣的優惠折扣，但原PO從來都只拿現金付款，讓他不免擔心，「現在付錢沒用什麼『pay』的是不是落伍了？」

文章曝光後引起網友討論，習慣使用行動支付的網友紛紛留言推坑原PO，「某pay支付去7-11消費50會給你10元折價券下次用，算還不錯的活動了」、「回饋才是本體」、「主要是不想要找零也不用帶太多現金」、「真的落伍，養個pay每筆有回饋跟折抵還不用掏紙鈔，多爽」。

不過，也有人安慰原PO，「我也搞不懂要怎麼用…」、「我喜歡拿錢的感覺」、「數位支付沒機會碰觸店員小手，慟」、「有些人在櫃檯慢慢掏手機、APP找半天，沒有比較快！」