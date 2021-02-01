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小吃店哪項食物利潤最高？ 「答案曝光」網喊不意外
小吃店價格便宜且食物好吃，每到用餐時間總吸引人不少人前往。對此，一名網友好奇「小吃店哪一樣食物利潤最高」，並透露自己的答案，問題曝光後，掀起眾人熱議。
原PO在PTT發文表示，「之前跟朋友討論此問題，整理出了幾個答案，分別是蛋花湯、燙青菜和陽春麵（油麵版本），其共通點是烹飪時間短成本低，唯獨青菜碰到颱風時價格可能會翻車，想問大家覺得利潤最高的是哪個？」
貼文一出，「滷味小菜」獲得最多人點名，「小菜，隨便夾幾樣就是主食的好幾倍起跳」、「豆干1片2元、1份4片，賣20也是賺超過1倍」、「絕對是小菜」、「豬頭皮成本幾10元，下鍋滷能賣好幾份，一份都30元起跳」、「有滷菜和湯能墊高每個人的消費，不然每個人都只點麵飯」、「去小吃店一定會點滷味和小菜」。
此外，也有人提到，「冰箱的飲料和啤酒」、「絕對是蛋花湯，食材成本3塊半，湯是本來的湯底，蔥花本來的蔥花，一碗賣你15~20元，當然還有升級版的青菜豆腐蛋花湯，一碗賣35元，但食材成本大概多5塊不到」、「蛋花湯最貴的只有雞蛋，其它都很便宜」。
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