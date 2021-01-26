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早餐店最地雷食物？老饕曝「1餐點」：難吃到想翻桌

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享「早餐店最難吃的餐點」，引起全場點頭認同。 示意圖／聯合報系資料照片
網友分享「早餐店最難吃的餐點」，引起全場點頭認同。 示意圖／聯合報系資料照片

早餐店的餐點種類多樣化，讓人容易陷入選擇障礙，不過最多人害怕踩到地雷，就有網友分享「早餐店最難吃的餐點」，引起全場點頭認同「吃到瞬間想翻桌」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼出照片氣憤寫道，真的搞不懂，蔬菜蛋餅顧名思義裡面要放熟的蔬菜，到底誰發明生菜夾在裡面的，而且這應該叫生菜蛋餅才對，並給出「這樣難吃死了」的評價。

貼文引發網友共鳴，紛紛留言回應，「我吃過夾苜蓿芽，差點吐出來」、「我上次點蔬菜蛋餅也是生菜，真的很難吃」、「吃過一次就不想再吃了」、「我是會吃生菜的人，但用這樣真的不行」、「生菜真的不行，遇熱變得軟爛超難吃」、「那根本不是食物」、「每次點每次都是生菜，真的沒有一間會做的」。

留言中也出現不同看法，「可是我覺得這樣很好吃，營養又養生」、「好吃+1」、「原來討厭加生菜的還不少，個人覺得還不錯吃」、「是這家用的不好吃，菜不新鮮又不漂亮」、「高麗菜絲生也好吃，主要是看老闆手藝」。

網友指出他覺得蔬菜蛋餅夾生菜是早餐店「最難吃的餐點」。圖擷自facebook
網友指出他覺得蔬菜蛋餅夾生菜是早餐店「最難吃的餐點」。圖擷自facebook

早餐 爆怨公社

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