滷味點什麼能看出老闆技術？老饕推「1食材」：判斷入味與否

滷味是不少人愛吃的美食，菜色多元且香氣四溢，無論是當正餐或宵夜都很合適。對此，有網友好奇「滷味點什麼能看出老闆技術」，問題曝光後，「豆乾」獲得最多老饕點名。

原PO在PTT發文表示，滷味不像炸物或烤物會有火候的差異，基本上就是把食材丟到滾水煮，而且大多都是現成食材，像蔬菜、肉片、火鍋料、王子麵，不像鹽酥雞至少要先醃過沾粉，「雖然湯頭可能有差，但我覺得口味都大同小異難分高下，想問點菜時要夾什麼才能吃出差別？」

貼文一出，網友留言回應，「板豆腐可以看出湯底，豆乾可以看出入不入味」、「吸湯汁的豆乾」、「如果辣醬調得好，就算豆乾也好吃」、「大豆乾可以看出是否用心」、「豆乾和王子麵」。

另外也有人提到，「冷滷味最考驗工夫，因為熱滷的都是冷凍加熱」、「冷滷才吃得出來好吃與否」、「冷滷才是真功夫，熱滷的滷汁根本可有可無，每一攤都靠刷醬的味道」。