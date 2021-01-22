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繼珍珠炊飯...日本再推「小籠包鯛魚燒」 台人全崩潰：快住手
台灣知名美食小籠包紅遍全球，讓許多外國遊客念念不忘。然而，日本人的創意無極限，早先因珍珠奶茶在當地引起熱潮，市面上開始出現珍珠炊飯、珍珠麻婆豆腐等奇特食物，如今日本人竟將又小籠包放進鯛魚燒內，讓台灣網友看了直呼受不了，紛紛崩潰留言「日本人快住手！」
位於日本秋葉原的的鯛魚燒店「SEGA Taiyaki」推出創新口味「小籠包鯛魚燒」，其中，一款將2顆小籠包放進鯛魚燒內的商品，定價賣250日圓（約台幣68元）。
此消息被一名女網友轉發到Dcard美食板，她驚呼「小籠包跟鯛魚燒不准隨便在一起，給我分開！」，她也貼上這款創新料理的宣傳海報給其他網友評評理，貼文也引來許多網友熱議。
網友們一看小籠包與鯛魚燒的詭異組合後，也忍不住紛紛吐槽，「幹嘛不直接用肉餡啦」、「修但幾勒」、「說好的台日友好呢？」、「拜託放過小籠包吧」、「日本人的創意我不敢恭維」、「不要玩食物」、「很難想像那個味道」、「這種的還會爆汁嗎？」
寒さが一段と増している今日この頃ですが、池袋店では小籠包たい焼きの販売をはじめました！生姜の効いたスープが美味しい、ボリューム満点の一品となっておりますので是非ご賞味ください！ ※秋葉原店も近日販売開始予定です。#セガのたい焼き #たい焼き #小籠包 #池袋グルメ #秋葉原グルメ pic.twitter.com/oYbjWP6GgM— セガのたい焼き (@SEGA_taiyaki) January 19, 2021
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