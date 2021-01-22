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「別人的男友總不讓人失望！」男友替她手作天竺鼠車車 網友暴動了

聯合新聞網 / 綜合報導
男友用羊毛氈手作一台天竺鼠車車，讓她非常感動。 圖擷自Dcard
男友用羊毛氈手作一台天竺鼠車車，讓她非常感動。 圖擷自Dcard

2021年開春以來，日本動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》在台日兩地爆紅，簡單的馬路情節，羊毛氈手作的療癒風格，「擬鼠化」的可愛配音，擄獲大人小孩的心。超萌的影片，讓許多網友都中了鼠毒。有位女網友近日迷上天竺鼠車車，看完第二集，隨口向男友許願：「天啊！我也想要一台天竺鼠車車！」結果，男友隔天竟然就「戳戳戳出來了」。

原PO在Dcard手作板發文分享她的神人男友，她看完第二集，告訴男友「好想要一台天竺鼠車車」。為了滿足女友心願，男友手刀穿好外套衝去手工藝品店，「隔天...我的桌上就多了這台」。是的，她的男友用羊毛氈手作一台天竺鼠車車，而且正是女友最喜歡的第二集主角，遇到搶匪會掉眼淚超可愛的西羅摩！原PO超感動，忍不住驚呼「可愛了吧！這萌物竟然出自一個大男人的手！」

男友手作的天竺鼠車車，背面也很細緻。 圖擷自Dcard
男友手作的天竺鼠車車，背面也很細緻。 圖擷自Dcard

這隻超甜的天竺鼠車車，讓網友暴動了，「男友太好了吧...好羨慕」、「我不缺戳羊毛氈的手，我缺一個對我好的男友」、「根本還原」、「好可愛求教學」、「別人的男友...果然不會讓我失望」、「我也說過想要但男友才不理我」、「也太可愛了吧」。

原PO也補充，原本想買周邊找不到，所以男友才自己戳給她，男友被大家稱讚覺得很害羞，這隻天竺鼠車車大概長8公分，「男友說憑感覺做的，不知道怎麼教大家」。原PO笑稱「男友手作類的都超擅長，讓身為一個女性的我感到羞愧...只能說男友的『女子力』真的太高了吧！謝謝男友的手作禮物！真的好喜歡！」，她也大推天竺鼠車車，希望大家被圈粉。

天竺鼠車車

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