傳統小吃肉類小菜哪樣CP值較高？ 網一面倒推：肝連
台灣美食百百種，其中台灣道地的黑白切是許多民眾喜歡的傳統小吃。不過，一名網友日前在網路上發文提問「嘴邊肉、肝連跟骨仔肉要怎麼選比較好？」，希望有網友能為他詳細分析解答，文章掀起熱烈討論。
一名網友近日在PTT八卦板上詢問「小菜除了滷蛋豆干這些必點的，嘴邊肉、肝連、骨仔肉，這三種肉最常點，那這三種不同部位的肉，如果價格一樣，點哪一樣CP最高呢？有沒有小吃店達人幫說明一下」。
許多網友在文章下方留言表示肝連CP值最高，「肝連煮湯比較好喝」、「之前一直以為肝連肉是肝不太吃，吃了才發現好好吃」、「肝連要沾醬」、「肝連」、「肝連 > 嘴邊肉」、「我朋友賣豬肉的，他在外面只吃肝連肉，另兩種絕對不點」、「肝連勝嘴邊肉勝骨仔肉」、「肝連一票」。
但也有部分網友推薦骨仔肉，「骨仔肉屌打」、「骨仔肉超好吃」、「骨仔肉贏嘴邊肉」、「骨仔肉最高」。
除此之外，還有不少網友風趣留言給其他答案，「我都點三層肉」、「小朋友才做選擇」、「我選五花肉」、「你害我嘴饞了」、「太貴，點不起」、「都不要吃，豬的智商非常高喔」、「都來一份啊」、「笑死，我都各叫100塊」。
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