吃過嗎？過年「3大零食地雷」曝光 網：吃1口秒吐出來

2月11日就是農曆除夕，許多人會到賣場、年貨大街購買零食、瓜子、肉乾等。對此，有網友分享「最痛恨的過年零食」，結果釣出一票網友點頭認同，也有人是看留言才得知食物的正確名稱。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出照片寫道「看到這3樣出現就表示過年要到了，誰也有吃過這個」，只見賣場販售裝有寸棗、冬瓜糖和生仁糖的組合包，平常生活中很難看到，其中冬瓜糖最令他無法接受，「因為此款糖果甜度高，我吃一口馬上吐出來」。

貼文一出，網友們留言回應，「全部都不愛，每一種都很難吃」、「我只愛紅白花生豆（生仁糖）」、「冬瓜糖真的吃一顆糖尿病就招手」、「最喜歡寸棗」、「過年才有的限定版零食」、「寸棗超好吃，我都買好幾包一個人吃光」、「冬瓜糖其實配熱茶頗好吃」、「原來大家都知道它們叫什麼，我看留言才曉得」、「以前我也不知道名稱，都說紅白花生豆，原來它叫生仁糖」。