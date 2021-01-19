快訊

部桃染疫風波擴大！院長沈寂多天訴心聲：醫護沒有選擇戰場的權利

中職／聯盟秘書長雖擇日再公布 但確定由楊清瓏接任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃過嗎？過年「3大零食地雷」曝光 網：吃1口秒吐出來

聯合新聞網 / 綜合報導
網友曝「最痛恨的過年零食」，引發眾人迴響。聯合報資料照片
網友曝「最痛恨的過年零食」，引發眾人迴響。聯合報資料照片

2月11日就是農曆除夕，許多人會到賣場、年貨大街購買零食、瓜子、肉乾等。對此，有網友分享「最痛恨的過年零食」，結果釣出一票網友點頭認同，也有人是看留言才得知食物的正確名稱。

原PO在臉書社團爆廢公社二館」貼出照片寫道「看到這3樣出現就表示過年要到了，誰也有吃過這個」，只見賣場販售裝有寸棗、冬瓜糖和生仁糖的組合包，平常生活中很難看到，其中冬瓜糖最令他無法接受，「因為此款糖果甜度高，我吃一口馬上吐出來」。

貼文一出，網友們留言回應，「全部都不愛，每一種都很難吃」、「我只愛紅白花生豆（生仁糖）」、「冬瓜糖真的吃一顆糖尿病就招手」、「最喜歡寸棗」、「過年才有的限定版零食」、「寸棗超好吃，我都買好幾包一個人吃光」、「冬瓜糖其實配熱茶頗好吃」、「原來大家都知道它們叫什麼，我看留言才曉得」、「以前我也不知道名稱，都說紅白花生豆，原來它叫生仁糖」。

網友不喜歡寸棗、冬瓜糖和生仁糖。圖擷自facebook
網友不喜歡寸棗、冬瓜糖和生仁糖。圖擷自facebook

零食 爆廢公社 年貨大街

延伸閱讀

羞！日本友人寄「特殊口罩」 尷尬造型網笑：戴在路上會誤會

豆花內有「粉色蒟蒻」直呼賺到 他一撈起崩潰到跑去催吐

全聯蔬菜同標69元「體積卻差1倍 」 內行曝挑選關鍵

住宿要注意！摩鐵員工曝可怕內幕 同業點頭：是真的

相關新聞

傳統小吃肉類小菜哪樣CP值較高？ 網一面倒推：肝連

台灣美食百百種，其中台灣道地的黑白切是許多民眾喜歡的傳統小吃。不過，一名網友日前在網路上發文提問「嘴邊肉、肝連跟骨仔肉要怎麼選比較好?」，希望有網友能為他詳細分析解答，文章掀起熱烈討論。

準備年菜忙翻天！全場推「不敗料理」：隨便煮都好吃

農曆春節即將到來，對許多人來說準備年菜耗時費力，因此美味又方便的料理成為烹飪首選。就有網友發文詢問，如果讓你選一道菜當年夜飯，誰能從中脫穎而出，問題曝光後，老饕紛紛獻上私藏料理。

吃過嗎？過年「3大零食地雷」曝光 網：吃1口秒吐出來

2月11日就是農曆除夕，許多人會到賣場、年貨大街購買零食、瓜子、肉乾等。對此，有網友分享「最痛恨的過年零食」，結果釣出一票網友點頭認同，也有人是看留言才得知食物的正確名稱。

冬天喝溫珍奶很幸福 網推「再加一物」超搭

台灣人愛喝手搖飲料，因此近年越來越多手搖飲料店品牌出現，時常掀起一陣討論，不過說到台灣知名手搖飲非「珍珠奶茶」莫屬，珍珠奶茶不但受到國人喜愛，更是在國際間掀起珍奶風，十分受歡迎。日前一名網友在網路上以標題「喜歡溫的珍奶嗎」發文討論大家是否喜歡溫的珍珠奶茶，此文一出，吸引許多網友留言分享自己的喜好。

台北路口「1設計」變多 網讚：人車分流更安全

台灣汽機車普及率高，尖峰時刻常發生人車爭道的情況，因此馬路設計除了要為駕駛提供便利，也要確保行人的安全問題。近日一名網友發現台北出現不同以往的路口，文章一出眾人大讚「完美做到人車分流」。

作法？整排大白菜被石頭「鎮壓」 菜農吐智慧妙用

在鄉間種田種菜自給自足是相當愜意的生活方式，但種菜技巧是需要仰賴長足經驗積累而來，常有許多讓人直呼看不懂的「小撇步」，背後卻有大大功用。近來，有一位網友在菜園發現整排大白菜被石頭刻意「壓」住葉面，讓他不禁好奇「有人知道為什麼要放石頭在上面嗎？」答案揭曉後，意外讓人直呼「果然有智慧！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。