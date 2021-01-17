台北路口「1設計」變多 網讚：人車分流更安全

台灣汽機車普及率高，尖峰時刻常發生人車爭道的情況，因此馬路設計除了要為駕駛提供便利，也要確保行人的安全問題。近日一名網友發現台北出現不同以往的路口，讓他好奇大家對此設計的看法，文章一出眾人大讚「完美做到人車分流」。

原PO在PTT發文表示，台北好像有越來越多紅燈時車子全部停下來，行人可以走直的、走橫的，也可以走斜對角的十字路口，「這樣的設計有比本來只能走直十字路口的好或安全嗎？」

貼文一出，網友們認為此設計對行人和駕駛都是一大保障，「好處就是行人不用跟轉彎車爭道」、「這設計真的不錯，行人車禍率能降到最低，應該多用在全台灣人車都很多的路口」、「這樣好多了，行人不必轉兩次，車子也不用等行人」、「這個設計真的不錯，對行人很方便」、「非常好的交通措施，我建議全台所有大路口都改成這樣」、「人車分流才是正確的，不然右轉車永遠被行人擋，後面塞整路」。

根據維基百科，行人保護時相搭配對角斑馬線是為了保護行人的安全，在交叉號誌化路口設置行人穿越號誌系統，號誌會將所有車道號誌顯示為紅燈，讓車流暫停以使行人能在這段期間內以各種方向穿越路口。