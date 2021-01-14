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男直指韓式料理普通食材賣高價「很騙！」 老饕曝關鍵原因

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO認為韓式料理「又普又貴」，也提出自己的論點與網友分享。示意圖／Ingimage。
原PO認為韓式料理「又普又貴」，也提出自己的論點與網友分享。示意圖／Ingimage。

台灣為美食王國，除在地的小吃外也有許多異國料理進駐，普遍受網友們喜愛的就是「韓式料理」，甚至韓劇中主人翁的吃食都能掀起熱潮。但有網友指出，韓式料理大多收費高、食材普普，讓他發文直呼「韓式料理是不是最沒特色的料理？」

有一名網友於《PTT》上發文分享，他一直以來都覺得韓式料理「很騙」，許多老饕們推薦的「部隊鍋、韓式燒烤」等皆為大雜燴及廉價的難吃肉品組成。原PO也指出，韓式料理不僅沒有營養價值高的海鮮及高級食材，料理方式也沒有特別之處，但價格卻是越來越貴，讓他不禁坦言，「我覺得除了泡菜以外，全都是廉價的詐騙？誰贊成誰反對？」

有網友贊同表示，「任何料理 + 泡菜 = 韓式料理，厲害吧」、「韓式真的吃不飽又貴，烤肉已經算裡面不錯的了」、「飯菜混合攪一攪就是韓國料理」、「如果在一般小賣部賣這種料理，被幹譙一堆便宜食材，在韓式招牌店賣就售價翻三倍」、「韓式就吃粗飽的啊」、「韓式炸雞也是貴死」。

但也有網友表示「不就因為異國料理在台灣才變貴的嗎？」，其實這狀況不止韓式料理。而喜歡韓式料理的網友也分享，「銅盤那種的醬料是還不難吃」、「韓式料理的精髓是大醬」、「人參雞、雪濃湯不錯」、「這就是韓國行銷的厲害，很愛加起司跟辣」、「人參雞蠻好吃的，跟韓式主流的辣味不同」、「韓式我覺得很好吃，我喜歡韓式辣醬跟泡菜」。

韓國 烤肉 PTT

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