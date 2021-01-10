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潛艦國造已花兩百餘億 原型艦設計圖還不見影

花生醬搭配什麼鹹食最對味？ 網狂推「這1樣」：超讚

聯合新聞網 / 綜合報導
有一名網友發問，花生醬搭配什麼鹹食最合適？圖片來源／ingimage
有一名網友發問，花生醬搭配什麼鹹食最合適？圖片來源／ingimage

許多人喜歡塗抹花生醬，不論是配上吐司或麵包都很適合，濃郁口感讓人忍不住一口接一口。日前就有一名網友發問，花生醬搭配什麼鹹食最合適？掀起大批網友熱議。

原PO在PTT八卦版發文表示，偶然得到一大瓶無糖花生醬，但因為自己不吃甜的，因此好奇有什麼鹹食可以搭配，於是上網詢問網友推薦的吃法。

文章一曝光，隨即引來網友留言「花生醬+培根+香蕉+吐司」、「炸雞跟培根還滿搭的」、「花生醬幾乎百搭吧，配燒烤也超讚」、「肉鬆花生醬吐司超讚」、「花生醬真的好用，煮個白麵加糖加醬油、香油、蒜泥，就是麻醬麵」。

其中，不少網友推薦搭配美式漢堡，「花生牛肉起司堡，超讚」、「花生蛋吐司、花生醬牛肉堡」、「花生醬培根堡，有夠好吃」、「漢堡，夾肉和起司都很棒」、「牛肉漢堡排啊，還用問」。

PTT 漢堡

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