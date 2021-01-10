癡男擅自叫餐給心儀女僕 還提一要求讓外送員超尷尬

外送平台堪稱懶人福星，不只可以自己用，還能幫身在別處的人點餐。近日有民眾為了讓仰慕的女僕「紗奈」開心，便主動叫了外送過去，不過他卻要求外送員送餐時一定要大聲的喊出紗奈的名字，讓該名外送員相當尷尬。更慘的是，最後紗奈拿到餐點不但不開心，還露出了嫌棄的表情。

一名外送員昨（9）日在臉書社團「UberEATS台灣」貼出與顧客的對話記錄，可以看到對方要求他把餐點送到一間女僕餐廳，並拜託他交給紗奈，還叮囑一定要大聲的喊出「紗奈」這兩個字。

顧客的特殊要求，讓外送員好尷尬。 圖擷自「UberEATS台灣」 臉書社團

由於這名外送員感到有些難為情，所以並沒有照顧客的要求大聲喊出名字，但他還是有確實交給紗奈本人。不過收到餐點的紗奈卻一點也不開心，反而露出了厭惡的表情，並跟原PO抱怨，「別管他，這種怪人很多」，最後原PO也只能向顧客據實以報。

原PO也在社團裡表示，雖然不知道這名顧客看不看得到，但還是想跟他講，女僕餐廳裡本身就有餐點了，而且他這樣的行為已經干擾到別人做生意，「花錢還被嫌，沒什麼比這還慘的」。

貼文一出，網友也紛紛表示，「當個工具人，人家還不賞臉」、「我也送過這家，哈哈」、「恐怖粉絲」、「自己都不見得敢做了，還拖外送人員下水」、「應該是仰慕者送的，而收餐人又不喜歡這客人吧」。