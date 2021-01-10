快訊

家樂福嗆主動撤銷台灣豬標章 農委會急滅火：感謝配合

癡男擅自叫餐給心儀女僕 還提一要求讓外送員超尷尬

聯合新聞網 / 綜合報導
外送示意圖。圖／聯合報系資料照片
外送示意圖。圖／聯合報系資料照片

外送平台堪稱懶人福星，不只可以自己用，還能幫身在別處的人點餐。近日有民眾為了讓仰慕的女僕「紗奈」開心，便主動叫了外送過去，不過他卻要求外送員送餐時一定要大聲的喊出紗奈的名字，讓該名外送員相當尷尬。更慘的是，最後紗奈拿到餐點不但不開心，還露出了嫌棄的表情。

一名外送員昨（9）日在臉書社團「UberEATS台灣」貼出與顧客的對話記錄，可以看到對方要求他把餐點送到一間女僕餐廳，並拜託他交給紗奈，還叮囑一定要大聲的喊出「紗奈」這兩個字。

顧客的特殊要求，讓外送員好尷尬。 圖擷自「UberEATS台灣」臉書社團
顧客的特殊要求，讓外送員好尷尬。 圖擷自「UberEATS台灣」臉書社團

由於這名外送員感到有些難為情，所以並沒有照顧客的要求大聲喊出名字，但他還是有確實交給紗奈本人。不過收到餐點的紗奈卻一點也不開心，反而露出了厭惡的表情，並跟原PO抱怨，「別管他，這種怪人很多」，最後原PO也只能向顧客據實以報。

原PO也在社團裡表示，雖然不知道這名顧客看不看得到，但還是想跟他講，女僕餐廳裡本身就有餐點了，而且他這樣的行為已經干擾到別人做生意，「花錢還被嫌，沒什麼比這還慘的」。

貼文一出，網友也紛紛表示，「當個工具人，人家還不賞臉」、「我也送過這家，哈哈」、「恐怖粉絲」、「自己都不見得敢做了，還拖外送人員下水」、「應該是仰慕者送的，而收餐人又不喜歡這客人吧」。

外送員

延伸閱讀

寒流什麼工作最辛苦？ 網曝2點「這職業」超慘

全聯水果商品驚見「珍妮佛羅培茲」 網笑翻：很跟得上話題！

太冷啦！超保暖「阿嬤神毯」睡到流汗 網驚呼：這條大家都有

不滿孫女照顧！ 八旬嬤住院狂哀「生女的沒用」

相關新聞

癡男擅自叫餐給心儀女僕 還提一要求讓外送員超尷尬

外送平台堪稱懶人福星，不只可以自己用，還能幫身在別處的人點餐。近日有民眾為了讓仰慕的女僕「紗奈」開心，便主動叫了外送過去，不過他卻要求外送員送餐時一定要大聲的喊出紗奈的名字，讓該名外送員相當尷尬。更慘的是，最後紗奈拿到餐點不但不開心，還露出了嫌棄的表情。

醬油百百款要怎麼挑？ 內行人曝撇步：可以避掉很多雷

所謂「柴米油鹽醬醋茶」，醬油是每個家庭不可或缺的調味料之一，加入些許便可提升食材的美味，但市面上醬油品牌百百款，讓人眼花撩亂不知道該怎麼選擇。一名網友在PTT貼文發問，表示家裡的醬油用得很快，但媽媽每次買醬油都沒有挑品牌，只要看到特價就買，讓他很傷腦筋，於是求助鄉民們意見，「醬油怎麼挑比較不會踩雷？」

餐廳貼牛肉產地來自「好市多」 外國人看傻：Costco獨立了？

今年元旦起開放萊豬進口，許多店家為了消除顧客的疑慮，紛紛在門口張貼肉品原產地標示。對此，有外國網友發現我國某間餐廳貼出的肉品來源竟是「好市多」，讓他不禁疑惑「Costco獨立了嗎」，貼文也在網上掀起一陣熱議。

微波餐盒「凹槽設計」有何用？ 網揭1重點：跟汽水同理

不知道常吃微波食品的民眾有沒有發現，每每食物吃完後，餐盒內部都會看到多個凹槽。近日有網友在Dcard提出疑問，問大家這些凹槽的功用到底是什麼，「每次都沒辦法把醬吃完，很痛苦！」引發網友討論。

台灣哪種水果無法被超越？ 網一面倒推「這個」

台灣位於亞熱帶，四季溫暖潮濕，種出來的水果既飽滿又美味，有「水果王國」的美譽，十分受歡迎。一名網友日前在網路上發文詢問「到底有什麼台灣水果可以稱得上世界第一呢？」，引發網友熱烈討論。

鹹酥雞攤的地獄食材？網友點名「3品項」：家人都不敢吃

鹽酥雞可說是國民小吃，老闆會將各種食材下鍋油炸，起鍋的香氣令人食指大動。對此，一名網友好奇發問「炸物攤最不受歡迎的食材是什麼」，問題曝光掀起一陣熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。