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餐廳貼牛肉產地來自「好市多」 外國人看傻：Costco獨立了？
今年元旦起開放萊豬進口，許多店家為了消除顧客的疑慮，紛紛在門口張貼肉品原產地標示。對此，有外國網友發現我國某間餐廳貼出的肉品來源竟是「好市多」，讓他不禁疑惑「Costco獨立了嗎」，貼文也在網上掀起一陣熱議。
根據《The China Post》報導，這名外國網友在美國論壇Reddit，貼出台灣某間餐廳的肉品產地標示圖，其中雞肉、豬肉、火腿和培根皆來自台灣，羊肉則從紐西蘭進口，怪異的是，牛肉原產地竟寫上好市多，讓人看了滿頭問號。
照片在網上曝光，外國網友留言回應，「Costco，美國的一州」、「店家很幽默喔！」、「美國省Costco」、「因為大家都知道Costco賣的是美國牛肉」。同時有人好奇為何進口美豬有疑慮，就有人解釋跟萊克多巴胺有關係。
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