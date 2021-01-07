為何年紀越大越不想「吃到飽」？ 網揭真相：價錢非主因

不少人慶生、過節時都喜歡到吃到飽餐廳大快朵頤，不過近日一名網友在PTT指出，隨著年紀增長，漸漸開始對吃到飽沒興趣，引發網友熱烈討論。

原PO以「幾歲後開始對吃到飽沒興趣了？」為題發文，指出以前學生時期去吃，一定吃到撐、嗑掉一堆牛肉，但現在不知道為什麼，覺得花那些錢不值得，吃這麼多肉也很容易膩。

對此，底下最多人表示，大約是在25歲開始就不想再去吃吃到飽，「25歲是分水嶺」、「25+1，吃到飽一堆東西，但實際上只吃自己愛吃的」；第二名則落在30歲，「30以後吃餐廳比較喜歡舒適度高、食材品質好、服務專業的」、「30歲開始就越來越少吃了」。

其他落在20歲以上的人也不少，「 23左右，大學畢業之後」、「20歲開始寧願吃精緻」；還有少數人說，「40歲開始」、「40歲」、「35歲吧」。

至於為何會開始不想去吃到飽？綜合網友留言，主要是因為食量越來越不如從前，且同樣的價位，可以選擇更精緻、高檔的餐廳。另外還有年紀大不適合暴飲暴食、不求回本，只想「享受」美食等。