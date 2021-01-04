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「這類型」福袋被指最地雷 網點頭：幹嘛花錢買別人垃圾

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「大家會買福袋嗎」，貼文掀起眾人熱議。示意圖／ingimage
網友好奇「大家會買福袋嗎」，貼文掀起眾人熱議。示意圖／ingimage

再過一個月就是農曆春節，許多百貨、超商紛紛推出新年福袋，並祭出豪華大獎來刺激買氣。對此，一名女網友好奇詢問「大家會去買福袋嗎」，並曝光自己認為最雷的福袋，貼文掀起眾人熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，自己因為很龜毛衣服類只要不愛就不會臨幸，所以對她來說衣服福袋等於垃圾袋，因為買了要是不喜歡，還得要拆賣或整套轉賣，想到就覺得心好累，但如果是消耗品就不錯，像是食品、茶包等，很想知道大家會去買福袋嗎？

貼文一出，許多人跟原PO一樣，認為衣服福袋最不划算，「衣服絕不買福袋，就是賣不出去才會出現在福袋中」、「寧可把福袋的錢拿去買一件喜歡的衣服，也不想賭運氣買到一袋垃圾」、「福袋等於別人不要的，而且你還要花錢去買，是不是傻？」、「不想當幫人清庫存的盤子」、「衣服福袋是垃圾，零食福袋還ok」、「不能試穿的不會買」。

也有鄉民分享購買福袋的經驗，「買過日牌衣服福袋，有些衣服是福袋特別款，不會一般販售」、「電玩福袋每家不同，我的是遊戲片+遊戲周邊+主機的一些配件」、「買了日本茶福袋，覺得很有趣買來喝喝看」、「今年有訂日本的福袋，看日本網友開箱都很福」、「我買過食物福袋，集結世界各國的零食，超讚的」。

福袋 PTT

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