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法男在高雄當消防員「台灣超可愛」 台法文化衝擊引網友爆笑

聯合新聞網 / 綜合報導
兩位法國youtuber「Vincent」和「Louis」合作拍攝關於消防員和台法文化衝擊的影片。圖擷自youtube「Bonjour Louis! 我是路易」
兩位法國youtuber「Vincent」和「Louis」合作拍攝關於消防員和台法文化衝擊的影片。圖擷自youtube「Bonjour Louis! 我是路易」

外國人眼中的台灣，或許常常是食物好吃、很有人情味，但會用「可愛」來形容台灣的外國人大概就不常見了。

法國Vincent是一名消防員，他從法國來到台灣，目前在高雄苓雅消防局工作，偶爾也會將在消防隊所遇到的趣事拍成影片po上自己的Youtube頻道「Vincent Firelife」。這次他和來自法國的Youtuber「Bonjour Louis! 我是路易」合作，由Vincent帶領Louis體驗一日消防隊員的生活。

Louis穿著全套消防裝備爬上五樓，撲滅訓練用的假火、救出假人，最後還體驗利用繩子從五樓垂降到一樓，揭密大家很少有機會看到的消防員工作真實面。

結束後，Vincent帶著Louis去他天天都要吃的台灣美食，沒想到竟然是非常道地的「自助餐店」，不但菜色多樣可自由選擇、價格便宜，且店員非常熱情好客。Vincent選擇了車輪麵筋、小黃瓜、豆腐和炸雞，而Louis則選了高麗菜、金針菇、雞腿，還有許多外國人不敢嘗試的「皮蛋豆腐」，並且表示「我覺得（皮蛋）和豆腐一起吃還不錯」。

而談到為何Vincent會選擇留在台灣，他表示「有家的感覺」，「氣氛很和諧，人們也很友善，不會感受太多的壓力」。後來也漸漸愛上台灣的文化、美食，甚至是超炎熱的「天氣」！不過他最愛台灣的原因還是「在台灣每件事情都變得很可愛」，這點Louis也表示認同，像是喜歡一起自拍、無論大人小孩都會在包包上掛可愛的娃娃，都讓他們覺得非常可愛。

Vincent還加碼透露超爆笑的「文化衝擊」，是在剛抵達台灣不久的某一晚，聽到垃圾車的音樂，他想著「現在已經九點了，應該不是賣冰淇淋的吧？」甚至還以為「音樂車是用來哄小孩睡覺的」。而垃圾車的音樂也被他們一致認同是非常能代表台灣的「台灣之聲」。

消防員 垃圾車 自助餐店 法國

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