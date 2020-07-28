他問網咖點什麼最專業 網友挑出三大經典組合

泡麵果然是最偉大的發明！網友在「批踢踢實業坊」上表示，有時候玩電腦累了就想來點食物，網咖提供的餐點，要怎麼點才比較專業呢？另名網友看了回覆，「排骨雞麵加雙蛋、龍蝦麵加雙蛋、雞排飯加三蛋」，就是要「加蛋」才夠專業！

原Po表示，「有時候玩電腦累了，肚子餓了，網咖有提供點餐，但是樣式百百種，千挑萬選中，要怎樣選擇才比較專業呢」，原Po解釋玩電腦玩得開心，也要搭配上美食，他認為「我覺得雞排飯就已經蠻好吃了啦，這方面的八卦嗎？」

網友回應，首先要點的是「排骨雞麵加雙蛋」，因為排骨雞麵本身就有蛋了，加雙蛋是再加兩顆蛋，這樣就形成了三蛋麵，跟香港有名的三蛋叉燒飯有異曲同工之妙。第二道是「龍蝦麵加雙蛋」，網友說「韓國的龍蝦麵不但夠味又勁道，除了本身的一顆蛋以外，再加上兩顆蛋真的是爽度破表，坦白說深夜來一碗配著檸檬可爾必思，真的是人生一大美事」。

他表示第三道為「雞排飯加三蛋」，他解釋「雞排飯本身有昆布甜筍乾、醋醃木耳、涼拌豆絲，有如三國時代的劉關張三兄弟缺一不可，再配上領導大局的雞排-軍師諸葛亮，可謂是相得益彰，但如果雞排飯再加上三顆半熟蛋，那就有如蜀國陣營獲得趙雲、馬超、黃忠的鼎力相助一般」。

其他網友看完，認為加蛋最重要，紛紛回應「本來要睡了，看你這篇直接煮一碗泡麵」、「膽固醇破表」、「你只是想加蛋吧」、「所以重點是加雙蛋」、「巧克力厚片加三蛋，因為本身沒蛋所以要3顆」。