吃熱炒點哪一道最內行？「答案超意外」能看出店家水準

熱炒店是不少人與朋友聚餐的首選，大火快炒的下飯佳餚配上爽口啤酒，可謂十分滿足，對此有網友好奇「熱炒店的料理百百種，究竟點哪一道才是專業」，問題曝光後，引來不少老饕分享必吃餐點。

原PO在PTT發文表示，自己到熱點店用餐，一定必點平常吃不太到的炒山蘇，不過熱炒店有許多料理，因此想問大家「點哪一道是懂吃的表現」。貼文一出，網友留言回應，「我最愛豆豉鮮蚵」、「鐵板豆腐」、「五更腸旺」、「酥炸肥腸」、「蔥爆牛肉超下飯」、「宮保雞丁、客家小炒、炒海瓜子、三杯中卷，基本上有這四道我會點」、「鹹蛋苦瓜一定要的，超好吃」。

不過呼聲最高的是「金沙系列的熱炒料理」，「金沙系列可以看出一間熱炒店能不能吃」、「金沙豆腐、金沙蝦球」、「金沙中卷讚爆」、「金沙系列屌打」、「懂點金沙系列才是老饕」、「我都點金沙豆腐，個人覺得這道必點」。

此外，也有不少人推薦炒青菜，聲量位居第二，「水蓮，超級愛！」、「鹹蛋苦瓜、高麗菜、水蓮」、「高麗菜，熱炒的真的都特別好吃」、「在家炒青菜，很難有熱炒等級」。