126們舉手！文化部認證邊緣人 影城推專屬藝起FUN活動
昨天中午文化部直播「藝FUN券」抽獎，由行政院政務委員唐鳳與文化部長李永得聯手抽獎，直播最高有四萬人同時觀看。歡樂的「大富翁」遊戲，最終結果揭曉，身分證尾數0、3、4、5、7、8、9七個數字都中獎，共有兩百一十萬七千八百八十三名幸運得主。最終僅有身分證尾數號碼1、2、6沒中獎，有民眾悲嘆「被國家放棄」。
為了照顧這些悲傷的民眾，有一家影城非常佛心，在臉書預告，將推出一二六藝起FUN活動。小編特別蒐齊了尾數1、2、6的身分證，還寫上了俏皮註解。
姓名：文化部認證邊緣人
出生年月日：不重要，反正沒人幫我慶生
發證日期：2020年07月21日換發
逗趣貼文一出，釣出許多126來報到，驚呼「沒中普獎600元也有安慰獎的意思？！」、「邊緣人夫婦在此！」、「這活動太有愛心」、「全家126」、「厲害的一手！小編加10分！」
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