聽新聞
test
0:00 / 0:00
他問三倍券為何不像藝fun券這樣發？ 網友曝2問題
文化部昨（21日）抽出200萬張藝fun券得主，鼓勵民眾參與藝文活動，其中藝fun券是以電子條碼方式折抵消費金額，也讓民眾好奇為何三倍券不使用這種方式發放，對此網友就提到長者不善操作，加上商店設備問題，才無法使用電子方式發券。
一名網友在Ptt發文指出，藝fun券除了有QR Code外，也可以接POS掃描使用者條碼，讓店家只要掃描條碼就可以收錢，若三倍券使用這樣的方式，不僅方便也省下不少印製紙本的金費，讓他相當好奇問，「三倍券怎麼不像藝fun券這樣發就好」。
文章一出有網友表示，有些長者不熟悉電子產品操作，使用電子條碼對他們來說較為困難，「你也要看長輩會不會用啊」，有人提到，傳統市場、小吃店等小商家並不是每間都會使用pos，「很多攤販都沒有刷條碼的機器吧，真要全民都用智慧型領取，是做夢吧」，也有網友則說，「當初三倍券初版只有數位綁定，被民眾罵翻阿」，認為這些都是台灣無法避免發紙本的原因。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言