他問三倍券為何不像藝fun券這樣發？ 網友曝2問題

文化部昨（21日）抽出200萬張藝fun券得主，鼓勵民眾參與藝文活動，其中藝fun券是以電子條碼方式折抵消費金額，也讓民眾好奇為何三倍券不使用這種方式發放，對此網友就提到長者不善操作，加上商店設備問題，才無法使用電子方式發券。

一名網友在Ptt發文指出，藝fun券除了有QR Code外，也可以接POS掃描使用者條碼，讓店家只要掃描條碼就可以收錢，若三倍券使用這樣的方式，不僅方便也省下不少印製紙本的金費，讓他相當好奇問，「三倍券怎麼不像藝fun券這樣發就好」。

文章一出有網友表示，有些長者不熟悉電子產品操作，使用電子條碼對他們來說較為困難，「你也要看長輩會不會用啊」，有人提到，傳統市場、小吃店等小商家並不是每間都會使用pos，「很多攤販都沒有刷條碼的機器吧，真要全民都用智慧型領取，是做夢吧」，也有網友則說，「當初三倍券初版只有數位綁定，被民眾罵翻阿」，認為這些都是台灣無法避免發紙本的原因。