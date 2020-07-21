太準了吧！藝fun券抽籤 數字諧音「林北就是有錢爽」

文化部推出600元「藝fun券」，今天中午舉行公開抽籤儀式，網友全程觀看直播，只要有在昨晚九時登記，中獎的身分證尾數為「0、5、9、7、8、4、3」，共計210萬人獲獎，網友也在「爆廢公社」上報喜，分享中獎的喜悅，意外釣出秒記諧音「0894573林北就是有錢爽」，不過，也有人表示「衰爆了，農遊卷沒中，這也沒中」。

原Po在「爆廢公社」詢問「藝fun券你們中了嘛？我中了我中了！」，她貼出直播截圖，告訴大家中獎號碼，而文化部將於今日下午3點陸續以App推播及手機簡訊通知中獎者。原Po開心喊道「展覽、電影、博物館看起來666」。

有人馬上看懂這幾個數字的「背後含義」，「0894573」唸起來就是「林北就是有錢爽」，網友也開心回應「哈哈哈中了！來看屍速列車」、「一家四口都中獎」、「通通中~準備看電影」、「中了！第一個就看到自己」。不過也有人全槓龜「十分之七的機率，我都沒中」、「沒中ＱＱ果然地獄倒霉鬼的命格」、「我家號碼全跳過」、「衰爆了，農遊券沒中，這也沒中」、「我昨天買威力彩也沒中⋯⋯我要先來去拜拜啦」」。

根據文化部官網，「藝fun券」可以用於博物館、工藝創作銷售場域、音樂藝文空間、書店、唱片行、電影院等場所，已獲得「藝FUN券」獲獎訊息通知者，則隨時可於「藝FUN券」App點選「領取藝FUN券」，即可取得每張面額100元，總計600元之「藝FUN券」電子券。