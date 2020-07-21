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女友出遊只想住飯店不住民宿 網友：民宿踩雷機率太高

聯合新聞網 / 綜合報導
出遊要選飯店還是民宿，引發網友論戰。圖／Agoda 提供
出遊要選飯店還是民宿，引發網友論戰。圖／Agoda 提供

出門遊玩住宿品質很重要，網友在「批踢踢實業坊」上發文，他表示女友跟他說她不住民宿，原Po不解詢問「現在台灣的民宿不是跟飯店沒兩樣嗎」，還質疑女友是腦袋撞到才有這種想法，網友看了認為現在民宿的品質差太多了，「有些民宿超貴品質又差還沒早餐」。

原Po表示，他女友是個不住民宿的人，但他認為「寧願住一晚4000的飯店，也不住一晚不到2000的民宿，現在台灣的民宿不是跟飯店沒兩樣嗎」，原Po直呼女友是「小時候腦袋撞到嗎？」並詢問大家的住宿傾向，「女孩們，你們也是這樣嗎？出去玩只住飯店不住民宿？」。

網友看完解答，認為民宿業百家爭鳴，競爭大所以民宿等級差很多，「有些民宿超貴品質又差還沒早餐」、「民宿越來越貴，有些還缺東少西的」、「以前都住民宿因為便宜，後來住飯店因為飯店比民宿便宜」、「不住民宿，懶得跟老闆尬聊，沒隱私」、「不想跟老闆和其它住客聊天交際，很多民宿裝潢品味很可怕」。

不過，也有人住民宿有其他目的，「住民宿居多，反正我睡醒也沒早餐吃惹」、「是不是民宿沒有很在意，便宜跟房間整體看起來舒服比較重要」、「反正重點還是價錢跟淡旺季」、「飯店有的也不貴啊！而且會比民宿打掃的乾淨吧」。

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