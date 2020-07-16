麥當勞怎麼點最超值？內行人曝「激省吃法」：便宜又滿足

麥當勞的甜心卡推出多年，只要花39元購買就能享有「買A送B」的優惠，深受不少消費者喜愛，就有網友分享甜心卡的使用方法，意外釣出內行人提供多種激省吃法，貼文掀起眾人熱議。

原PO在「Dcard」發文，一開始買甜心卡沒有覺得早晚使用有什麼差別，直到這天早上點起司堡加蛋10元、薯餅、大冰奶，總計55元，不僅吃得飽價格又划算，原PO提到「考慮騎車流汗於是點大冰奶消暑，不然平常是四塊麥克雞塊，吃起來更滿足」。

對此，其他網友留言表示「上大學後靠點點卡、甜心卡吃麥當勞」、「奶茶一定要少冰、少糖才好喝」，也有內行人分享超值用法，「甜心卡、麥當勞報報（app）或是1+1，結帳時都用點點卡累積點數，發票每月可在麥當勞報報用滿意度調查，會給優惠券一個月五次，像我就存了上千點，上次直接換40塊雞塊」、「晚上可以單點套餐的主餐，甜心卡用大薯送大可樂，一樣的價格套餐是中薯+中可，用甜心卡直接升級不加價」、「如果想吃雞塊套餐的話，用甜心卡可以點雞塊送東西，之前點過六塊雞送小薯+大薯送大可，價格還是155元覺得蠻賺的」。