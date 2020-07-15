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她生產過程「全程無醫師」 網驚：地表最強母親

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發文表示她從發現落紅去醫院、在待產室打減痛、麻醉，直到生產結束的過程中，竟都沒有醫生。示意圖／Ingimage
有網友發文表示她從發現落紅去醫院、在待產室打減痛、麻醉，直到生產結束的過程中，竟都沒有醫生。示意圖／Ingimage

每個人對痛的感知都不同，但對於生產痛，有人傳言生孩子的疼痛指數僅次於「斷手指」，也有人說感覺就像肚裡被刀插進肉裡絞轉一般的痛。有名女網友在網路上分享自己的生產經驗，她在貼文中表示，從發現落紅去醫院、在待產室打減痛、麻醉，直到生產結束的過程中，竟都沒有醫生！

原PO於13日在PTT的BabyMother板上分享，在預產期前三天的半夜兩點開始陣痛並發現落紅後，便到醫院的急診室報到。她說明，一開始就簡單做了基本的檢測，隔天早上七點就到了待產室做準備，但這期間發現陣痛越來越強，隨後便打了麻醉藥。在打完麻藥的一小時後，原PO發覺麻醉藥開始沒有作用，並且疼痛感急速上升，身旁的護理師也不斷提醒原PO「不要用力」。

但意外的是，在護理師測開指的過程中，羊水破了。一開始PO心想「原來不要用力這麼痛苦」，等到疼痛感加劇到再也忍不住後，她形容當下的感覺就像「啵」的感覺，孩子的頭已經衝出來，原PO的老公當機立斷的拉開被子，立刻從待產包抽出產墊蓋上寶寶，成為「接生自己小孩的爸爸」。隨後，等到護理師趕到後，便剪斷臍帶將寶寶抱走，到這時候原PO才被送進產房，讓醫師幫忙清理胎盤、縫合後，就結束了整個生產過程。

此文一出，讓眾多網友表示「地表最強母親」、「覺得母親真偉大！好勇敢」、「好可怕…很難忘的生產經驗」、「太厲害了 幸好平安順利」、「羊水破了還能撐那麼久，媽媽寶寶都辛苦了」、「辛苦了…最少順利出來，我中間一度生到失去意識超痛苦的」。

但也有網友針對不能用力的部分表示，護理師是跟我說亂用力會撕裂傷，「應該是要等醫生剪會陰再用力生出來，傷口比較不會太慘烈吧」、「上媽媽教室的時候護理師有說，太早亂用力的話子宮頸會腫起來，等到進入第二產程的時候反而會不好生，所以護理師有教不能用力的時候，嘴巴要一直吐氣，但這都是理論上，到時痛得要命應該很難控制」。

PTT

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